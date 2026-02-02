Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace

Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, membru al Partidului Verzilor, a propus-o pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace, apreciind că aceasta se află în prima linie a apărării democraţiei în Europa, potrivit News.ro.

"Am nominalizat-o pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu s-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”, a scris politicianul pe Facebook, amintind că Republica Moldova a fost vizată de tentative de influenţare a alegerilor din partea Rusiei, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice şi acţiuni de destabilizare menite să aducă la putere o conducere favorabilă Kremlinului, a relatat sursa menţionată anterior.

El subliniază că Rusia foloseşte astfel de metode împotriva mai multor foste state sovietice, arată sursa menţionată. "Rusia poartă un război hibrid împotriva mai multor ţări, iar, în pofida numeroaselor incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Vladimir Putin reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa păcii şi stabilităţii în Europa, conform News.ro. Maia Sandu şi Republica Moldova duc o luptă pentru noi toţi”, afirmă politicianul norvegian, potrivit News.ro.

Arild Hermstad aminteşte că Maia Sandu a răspuns presiunilor ruse prin mijloace paşnice, consolidând statul de drept, protejând alegerile libere şi menţinând ferm parcursul democratic, delimitându-se clar de imperialismul rus şi apropiind Republica Moldova de democraţiile occidentale, informează sursa.

"Aceasta este munca pentru pace a prezentului: construirea unor societăţi reziliente înainte ca tensiunile să degenereze în conflicte violente, precum şi rezistenţa la influenţa autoritară prin transparenţă şi guvernare democratică. Democraţia este o condiţie esenţială pentru o pace autentică. Maia Sandu a avut un rol decisiv în stoparea tentativelor Rusiei de a submina democraţia din Republica Moldova, motiv pentru care consider că merită Premiul Nobel pentru Pace”, concluzionează politicianul norvegian, conform sursei menţionate.