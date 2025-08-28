Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra în turul doi al Cupei Ligii Angliei

Manchester United a fost eliminată, miercuri, în turul al doilea al Cupei Ligii engleze, la loviturile de departajare, de Grimsby Town, o echipă care evoluează în divizia a patra naţională.

Micul club de pe coasta de est a Angliei a reuşit cea mai mare performanţă din istoria sa în faţa unei echipe Manchester complet dezorganizate în prima repriză şi condusă cu 2-0 încă din minutul 30.

Echipa lui Ruben Amorin şi-a revenit după pauză. Portarul lui Grimbsy, Christy Pym, a reuşit câteva parade spectaculoase pentru a menţine scorul mult timp, dar internaţionalul camerunez Bryan Mbeumo (2-1, 75') şi Harry Maguire în ultimul moment (2-2, 89') au adus United la egalitate.

Fără prelungiri, loviturile de departajare au fost pline de suspans, terminându-se cu 12-11 pentru Grimbsy, când Mbeumo a trimis mingea în bară.