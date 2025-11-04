Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

MApN: Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre

T.B.
Miscellanea / 4 noiembrie, 09:21

MApN: Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre

Forţele ruse au atacat, în noaptea de luni spre marţi, infrastructura portuară ucraineană situată pe fluviul Dunărea, context în care patru aeronave militare de poliţie aeriană din România au supravegheat spaţiul aerian naţional, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Potrivit unui comunicat al MApN transmis, marţi, AGERPRES, ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00:17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02:45 pentru cercetare şi asigurarea securităţii spaţiului aerian naţional.

"Comandanţii misiunilor au avut aprobare pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional şi puneau în pericol securitatea cetăţenilor României", informează ministerul, care adaugă că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian al României şi nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul naţional.

"Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acţiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internaţional şi o ameninţare la adresa securităţii regionale. România rămâne în contact permanent cu aliaţii din NATO şi Uniunea Europeană şi menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi reacţie", se precizează în comunicat.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  5
    (mesaj trimis de Q în data de 04.11.2025, 12:04)

    Nefericit ales titlul. La nord de Dunăre e și la București, Iași sau Cluj.

    Bine, rușii atacă continuu teritoriul locuit de români la nord de Dunăre de peste 200 de ani, dar atacul din articol a fost la nord de Dunăre în Ucraina, totuși. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0861
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4167
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4698
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7988
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.6303

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb