MApN: Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre

Forţele ruse au atacat, în noaptea de luni spre marţi, infrastructura portuară ucraineană situată pe fluviul Dunărea, context în care patru aeronave militare de poliţie aeriană din România au supravegheat spaţiul aerian naţional, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Potrivit unui comunicat al MApN transmis, marţi, AGERPRES, ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00:17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02:45 pentru cercetare şi asigurarea securităţii spaţiului aerian naţional.

"Comandanţii misiunilor au avut aprobare pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional şi puneau în pericol securitatea cetăţenilor României", informează ministerul, care adaugă că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian al României şi nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul naţional.

"Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acţiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internaţional şi o ameninţare la adresa securităţii regionale. România rămâne în contact permanent cu aliaţii din NATO şi Uniunea Europeană şi menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi reacţie", se precizează în comunicat.