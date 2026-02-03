Marea Britanie şi China accelerează relansarea economică

Relaţiile economice dintre Marea Britanie şi China au intrat într-o fază de relansare accelerată, pe fondul vizitei premierului Keir Starmer la Beijing, unde au fost anunţate investiţii chineze în Regatul Unit de ordinul sutelor de milioane de lire sterline, alături de acorduri comerciale care totalizează miliarde, potrivit news.ro.

Pe parcursul vizitei de patru zile, Starmer s-a întâlnit cu preşedintele Xi Jinping şi a obţinut angajamente care includ noi investiţii majore din partea companiilor chineze, exporturi britanice suplimentare de 2,2 miliarde de lire şi acces la piaţa chineză în valoare de 2,3 miliarde de lire, conform news.ro.

Ambii lideri au lăudat beneficiile colaborării, Xi numind relaţia bilaterală „mutual avantajoasă”, iar Starmer descriind China drept un actor esenţial pentru interesele Marii Britanii, relatează news.ro.

Fără a fi semnat un acord comercial amplu, companii din multiple industrii au anunţat investiţii şi colaborări noi destinate consolidării relaţiilor bilaterale, mai notează news.ro.

Printre acestea se numără producătorul de jucării Pop Mart, gigantul de comerţ electronic JD.com, producătorul de baterii CATL, precum şi mai multe grupuri din automobile, energie şi biotehnologie, potrivit news.ro.

În pofida avertismentelor preşedintelui american Donald Trump, care a catalogat apropierea economică de China drept „foarte periculoasă”, Londra îşi continuă eforturile de repoziţionare strategică, transmite news.ro.

Această strategie are loc într-un context în care liderii Uniunii Europene îşi exprimă tot mai des îngrijorarea privind excedentul masiv de exporturi al Chinei pe pieţele europene, conform news.ro.

Investiţii în retail, automobile, biotehnologie şi energie, potrivit news.ro.

Pop Mart a anunţat intenţia de a deschide un sediu regional la Londra şi 27 de noi magazine în Europa în următorul an, dintre care şapte în Marea Britanie, creând peste 150 de locuri de muncă, relatează news.ro.

În acelaşi timp, constructorul auto chinez Chery Commercial Vehicles plănuieşte deschiderea unui sediu regional la Liverpool şi o posibilă colaborare cu grupul britanic Jaguar Land Rover, potrivit news.ro.

Grupul de ştiinţe ale vieţii Asymchem, cu sediul în Tianjin, va extinde semnificativ operaţiunile din Marea Britanie, urmând să adauge 150 de locuri de muncă în următorii cinci ani, notează news.ro.

Producătorul de soluţii de stocare a energiei HiTHIUM va investi 200 de milioane de lire în Regatul Unit, contribuind la modernizarea reţelei energetice şi creând 300 de noi locuri de muncă, potrivit news.ro.

Lista acordurilor vine după anunţul producătorului farmaceutic britanic AstraZeneca, care a confirmat o investiţie de 15 miliarde de dolari în China, pentru extinderea capacităţilor de cercetare şi creşterea forţei de muncă cu peste 3.000 de angajaţi până în 2030, relatează news.ro.

De asemenea, administratorul de active Schroders a semnat un memorandum de înţelegere cu CATL pentru dezvoltarea de sisteme de stocare a energiei în Europa, mai precizează news.ro.

Acces extins pe piaţa chineză, potrivit news.ro.

În cadrul acordului bilateral, Beijingul a promis extinderea accesului companiilor britanice pe piaţa chineză şi îmbunătăţirea condiţiilor de operare, în contextul deteriorării mediului de afaceri în ultimii şase ani, transmite news.ro.

JD.com a anunţat că va sprijini brandurile britanice să ajungă la sute de milioane de consumatori din China şi că îşi va lansa platforma Joybuy în Marea Britanie în luna martie, conform news.ro.

Această iniţiativă vine pe fondul unei cereri interne slabe în China, cu presiuni deflaţioniste şi concurenţă intensă, potrivit unui sondaj citat de news.ro.

Totuşi, consumatorii chinezi îşi redirecţionează cheltuielile spre experienţe, sport, divertisment şi wellness, ceea ce creează noi oportunităţi pentru firmele britanice, notează news.ro.

Starmer a obţinut şi alte angajamente din partea companiilor britanice, potrivit news.ro.

Producătorul galez Cultech şi compania Brompton Bicycle vor creşte exporturile către China, iar Birmingham Biotech va extinde operaţiunile locale, estimând vânzări de 20 de milioane de lire în următorii ani, relatează news.ro.

Cel mai mare furnizor de energie din Marea Britanie, Octopus Energy Group, a anunţat formarea unei asocieri cu compania chineză PCG Power pentru tranzacţionarea energiei regenerabile, marcând primul pas al grupului pe cea mai mare piaţă globală de energie verde, potrivit news.ro.