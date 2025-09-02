Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Marea păcăleală

Cătălin Avramescu
Ziarul BURSA #Editorial / 2 septembrie

Cătălin Avramescu

Se petrece un lucru curios în această ţară. Deschizi televizorul şi vezi "ştiri de la Guvern”. Te uiţi pe ştiri şi afli ce a mai declarat "Prim-ministrul”. Afli de pe Internet ceva despre "programul de reforme”. Problema este că apoi ieşi pe stradă, te uiţi în jur şi nu observi nimic. La serviciu, la fel. În magazine, zero. Viaţa merge mai departe. Ai senzaţia că lucrurile merg în virtutea inerţiei. Doar preţurile urcă, precum igrasia pe un perete.

Iată un exemplu. Guvernul a anunţat reducerea a 40.000 de posturi din administraţia locală. Apoi televiziunile au venit cu "breaking news” - 70.000 de posturi vor fi reduse. Are un sens, atunci când nu mai ai bani în Buget, nu-i aşa? Oricum, "reducerea” a fost ca scrisă pe apă. Vorba poetului: "Cum fuse, aşa se duse!”. La presiunea socialiştilor, a fost îngropată. Fâră preot, fără cruce.

Este clar de ce s-a întâmplat aşa. România este o ţară la mâna primarilor. Iar majoritatea acestora sunt de la PSD. Nu ştiţi cine sunt primarii? Indivizii aceia care sparg banii publici pe palmieri, delfini din ciment, şi "concerte cu manele”.

Aşa că "programul de reforme” s-a lovit de zid. Din resturile Guvernului au ieşit pasagerii care explică, jenant, că tot noi, contribuabilii, trebuie să plătim. Noi taxe, noi reduceri, noi hârtii. Între timp însă, primarii îşi fac de cap. Chiar zilele trecute l-am văzut pe unul la televizor. Plătise 50.000 de euro pentru "zilele comunei”. Pe scenă se agitau căţiva nefericiţi, nişte curioşi ronţăiau covrigi pe un câmp. Primarul îşi pusese o panglică tricoloră şi se lăuda. Dar banii erau din buzunarele noastre.

Mai grav este altceva. Aţi văzut arestările din ultimele săptămâni? Probabil că nu, pentru că presa a îngropat subiectul. Nici politicienilor nu le-a căzut bine. Este vorba de primari importanţi de la partidele din coaliţia de guvernare.

Aceste arestări arată, o dată mai mult, că ceva este putred în sistem. Trebuia să fii orb să nu vezi că nu iese la aritmetică. Nu ai cum să îţi cumperi colecţia de limuzine cu care te afişezi dintr-un salariu public. Unul dintre ei avea castel în Franţa. Aici jefuia un oraş mic. Ce păzeau şefii lui?

Nimic, pentru că el era şeful lor. Cu asta am ajuns la chestiune. România nu mai este o ţară guvernată de Guvern. Dimpotrivă. Guvernul este guvernat de "sistem”. Este numit ministru doar cineva care pricepe cât de lungă îi este lesa.

Aceasta este o schimbare fundamentală în Constituţia noastră. S-a petrecut în anii "regimului Iohannis”. Fostul şef de stat, arogant şi leneş, nu a tolerat pe nimeni care să îi deranjeze vacanţele prelungite în care publicul nu ştia măcar dacă mai este prin ţară. Aşa că Guvernul a devenit doar o instituţie de faţadă.

Cine ar vrea să conducă aşa ceva? Sau să facă parte din aşa ceva? Exact. Ţineţi minte cum, după alegerile parlamentare, nu se înghesuia nimeni să fie Prim-ministru? Normal. Dacă eşti primar, poţi să furi nestingherit. Plus că poţi ţipa la un Prim-ministru când doreşti. Invers nu s-a întâmplat.

Iată de ce politica, în România, a ajuns un fel de joc cu umbrelele chinezeşti pe perete. Zero substanţă. Se fac declaraţii, se promite, se "negociază”. Şi apoi nimic. "Nu vrea PSD-ul”. Interesant. Un partid care se zbate la 10 la sută în sondajele de opinie face ce vrea. Şi ce vrea este să nu facă nimic.

De ce? Pentru că "sistemul” merge. Economia nu, dar cui îi pasă? Educaţia nu, dar pe cine deranjează asta? Cultura e praf, dar ce contează? Nu avem apărare naţională, dar cine este nebun să ne atace? Aşa că primarii pot să devalizeze Bugetul în continuare. Nimic, absolut nimic, din ce s-a votat în ultimele luni nu le afectează interesele.

Iată şi altă dimensiune a dezastrului. Se tot repetă că schimbarea este esenţială într-o democraţie. Că alegătorii au posibilitatea să îi schimbe prin vot pe reprezentanţii lor. Atunci de ce avem primari care sunt în funcţie de zeci de ani? De fapt, asta este regula. Odată primar, pe viaţă primar. Avem şi adevărate dinastii locale. Piedone I cel Mare şi Piedone al II-lea cel Mic.

Iar despre asta nu vorbeşte nimeni acolo, la Guvern. Nici un proiect de reformă reală. Aţi mai observat ceva? Era o vreme când, după alegeri, partidul care le câştiga vorbea despre reforma Constituţiei. Nu s-a ales nimic din discuţiile acestea, dar măcar existau. Acum nici măcar nu au făcut efortul să o menţioneze, în treacăt.

Normal ar fi fost să avem o viziune. Să ştim, printre altele, ce ideologie care Guvernul. Este liberal? (Nu). Este social-democrat? (Nu). Conservator (Niet). Dar ce este? (Nu am nici o idee).

În lipsă de altceva, îi spune doar "Guvernul României”. Au pus o stemă şi au trimis pe cineva să vorbească. Dar nu vorbesc cu noi, ci vorbesc spre noi. Adevărata discuţie este cu primarii, care s-au speriat puţin acum câteva luni că vine Guvernul şi le taie banii de "investiţii”. Nici o grijă, nu se va întâmpla. Guvernul a tăiat doar bursele elevilor şi tichetele de masă şi de vacanţă ale angajaţilor. Este criză, monşer!

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

