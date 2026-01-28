Mark Carney: "Aproape nimic nu mai este normal în SUA şi revizuirea acordului comercial va începe curând"

Premierul canadian Mark Carney a negat marţi că şi-ar fi retras comentariile de la Davos care l-au iritat pe preşedintele Donald Trump şi a afirmat că aproape nimic nu mai este normal în Statele Unite, subliniind tensiunile continue dintre SUA şi Canada. Într-un discurs susţinut săptămâna trecută la Davos, în Elveţia, Carney a avertizat că naţiunile trebuie să accepte sfârşitul ordinii globale bazate pe reguli pe care Washingtonul le susţinuse anterior, făcând referire la politica comercială a SUA, potrivit News.ro.

Carney, invocând tarifele americane aplicate importurilor canadiene-cheie, pledează pentru diversificarea comerţului în afara Statelor Unite. În prezent, aproximativ 70% din exporturile canadiene sunt destinate SUA, conform acordului de liber schimb USMCA dintre SUA, Mexic şi Canada, conform News.ro.

"Lumea s-a schimbat, Washingtonul s-a schimbat. În prezent, aproape nimic nu mai este normal în Statele Unite - acesta este adevărul”, a declarat Carney în faţa Camerei Comunelor, răspunzând la întrebări despre viitorul negocierilor comerciale cu Washingtonul, a relatat News.ro.

Trump a reacţionat nemulţumit la discursul lui Carney de la Davos, susţinând că Canada există doar datorită Statelor Unite şi ameninţând ulterior cu o taxă vamală de 100% asupra importurilor canadiene dacă Ottawa va încheia un acord comercial cu China. După discuţiile dintre Trump şi Carney de luni, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că liderul canadian „a dat înapoi în mod agresiv” de la anumite remarci făcute la Davos, subliniază News.ro.

"Ca să fie absolut clar, i-am spus acest lucru preşedintelui - am vorbit serios la Davos”, a declarat Carney ulterior reporterilor. Premierul a precizat că i-a explicat lui Trump că Ottawa răspunde la tarife „construind parteneriate în străinătate şi consolidând producţia internă” şi că este pregătită să dezvolte această nouă relaţie prin USMCA. „El a înţeles asta”, a adăugat Carney, fost guvernator al băncii centrale, conform News.ro.

El a declarat în Parlament că revizuirea formală a acordului USMCA, programată pentru acest an, va începe în câteva săptămâni, fără a oferi mai multe detalii. La începutul lunii, Trump afirmase că Statele Unite nu au nevoie de USMCA, considerând acordul irelevant, a relatat News.ro.