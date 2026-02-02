Fostul preşedinte rus Dimitri Medvedev declară că „puterile europene nu au reuşit să învingă Rusia în Ucraina, dar au reuşit să-şi provoace pagube economice grave încercând s-o facă”, a declarat Medvedev pentru Reuters.

Vicepreşedintele Consiliului rus de Securitate a afirmat într-un interviu acordat Reuters, agenţiei Tass şi bloggerului rus WarGonzo că „Europa m-a surprins mult”, a transmis Reuters.

„Fiindcă Europa îşi subminează fundamentele existenţei prin propriile acţiuni. Este pur şi simplu incredibil”, a mai spus Medvedev, potrivit Reuters.

Dimitri Medvedev apreciază faptul că statele europene doresc să „înfrângă strategic Rusia”, însă „n-au realizat nimic”, a subliniat el pentru Reuters.

”Europa a căzut pe mâna unei bande de nebuni la conducerea Uniunii Europene”, apreciază el, citat de Tass.

”Am lucrat cu ei înainte, acum este o adevărată bandă de demenţi, total incompetenţi şi incapabili, care-şi fac rău propriilor ţări”, adaugă el, potrivit sursei menţionate.