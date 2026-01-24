Meloni: „Eliberarea lui Jacques Moretti este o insultă la adresa victimelor din Crans-Montana”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-a exprimat nemulţumirea, pe platforma X, când a aflat de eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, unde 40 de persoane au pierit într-un teribil incendiu.

„Consider acest lucru o insultă la adresa memoriei victimelor tragediei de Anul Nou şi o insultă la adresa familiilor lor, îndoliate de pierderea celor dragi”, a scris Meloni pe X.

Corsicanul în vârstă de 49 de ani este anchetat împreună cu soţia sa în cadrul anchetei deschise după tragedie. El a fost eliberat vineri după ce „unul dintre prietenii săi apropiaţi” a plătit o cauţiune de 200.000 de franci elveţieni (aproximativ 215.000 de euro).

Instanţa i-a impus aceleaşi „măsuri alternative” ca şi soţiei sale, măsuri menite să „contracareze riscul de fugă prezentat de inculpat”.

Prim-ministrul italian a asigurat, în postare, că guvernul său „va cere autorităţilor elveţiene explicaţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat”.