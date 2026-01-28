Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministerul Finanţelor estimează un plan de emisiuni de euroobligaţiuni de zece miliarde de euro în 2026

S.E.
Politică / 28 ianuarie, 17:03

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanţare se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 miliarde lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 miliarde euro, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Conform Ministerului Finanţelor, iniţiatorul documentului, volumul estimat pe piaţa externă urmează să fie asigurat prin emisiuni de euroobligaţiuni în sumă de zece miliarde de euro, restul fiind sume estimate a fi atrase prin împrumuturi în cadrul programelor PNRR, SAFE, împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale şi plasamente private. Totodată, în cursul anului 2026 vor mai ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de aproximativ 3,25 miliarde euro, respectiv 750 milioane euro în 26 februarie, 1,56 miliarde euro în 27 septembrie şi 940 milioane euro în 8 decembrie 2026, a relatat sursa amintită.

Ministerul de resort propune majorarea valorii totale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) cu suma de 9 miliarde de euro, de la 90 miliarde de euro la 99 miliarde de euro, potrivit sursei citate.

„Suma de 9 miliarde euro care este propusă pentru suplimentarea plafonului MTN are în vedere acoperirea unui plan de emisiuni estimat de 10 miliarde euro aferent anului 2026 şi a realizării unei prime emisiuni în anul 2027 în sumă de maximum 5 miliarde euro, luând în considerare şi scadenţele din această perioadă care vor conduce la eliberarea plafonului din cadrul Programului MTN”, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

În anul 2027 sunt scadente 3 emisiuni de eurooobligaţiuni în valoare de 2 miliarde euro şi 2,35 miliarde dolari (în 27 februarie 2027 este scadentă o emisiune în valoare de 1,35 miliarde dolari, în 19 aprilie o emisiune de 2 miliarde euro iar în 25 noiembrie 2027 o emisiune de un miliard de dolari), a informat sursa menţionată.

„Deoarece plafonul Programului MTN se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că ultimele scadenţe din anul 2026 sunt în lunile septembrie şi decembrie, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru. În consecinţă, pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru anul 2026 precum şi pentru a crea flexibilitatea necesară pentru a realiza prima emisiune din anul 2027 în debutul acelui an având în vedere că în anul 2026 prima scadenţă este în luna februarie 2026 în sumă de 0,75 miliarde euro şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 3,2 miliarde euro, se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 9 miliarde euro, de la 90 miliarde euro la 99 miliarde euro”, subliniază documentul citat.

Programul MTN reprezintă o facilitate neangajantă, care se încheie între Ministerul Finanţelor, în calitate de emitent, şi un grup de instituţii financiare selectate, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe pieţele externe în baza unei documentaţii contractuale standard, a mai relatat sursa amintită.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 28.01.2026, 17:40)

    ușch, ce de nepalezi trebe să aducem să muncească hărnicește, să mai dăm înapoi măcar jumate din cât împrumută găgâii ăștia !

    :

    sau plătim direct în nepalezi + Tarom vine ca bonus 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb