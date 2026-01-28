Ministerul Finanţelor estimează un plan de emisiuni de euroobligaţiuni de zece miliarde de euro în 2026

Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanţare se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 miliarde lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 miliarde euro, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Conform Ministerului Finanţelor, iniţiatorul documentului, volumul estimat pe piaţa externă urmează să fie asigurat prin emisiuni de euroobligaţiuni în sumă de zece miliarde de euro, restul fiind sume estimate a fi atrase prin împrumuturi în cadrul programelor PNRR, SAFE, împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale şi plasamente private. Totodată, în cursul anului 2026 vor mai ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de aproximativ 3,25 miliarde euro, respectiv 750 milioane euro în 26 februarie, 1,56 miliarde euro în 27 septembrie şi 940 milioane euro în 8 decembrie 2026, a relatat sursa amintită.

Ministerul de resort propune majorarea valorii totale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) cu suma de 9 miliarde de euro, de la 90 miliarde de euro la 99 miliarde de euro, potrivit sursei citate.

„Suma de 9 miliarde euro care este propusă pentru suplimentarea plafonului MTN are în vedere acoperirea unui plan de emisiuni estimat de 10 miliarde euro aferent anului 2026 şi a realizării unei prime emisiuni în anul 2027 în sumă de maximum 5 miliarde euro, luând în considerare şi scadenţele din această perioadă care vor conduce la eliberarea plafonului din cadrul Programului MTN”, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

În anul 2027 sunt scadente 3 emisiuni de eurooobligaţiuni în valoare de 2 miliarde euro şi 2,35 miliarde dolari (în 27 februarie 2027 este scadentă o emisiune în valoare de 1,35 miliarde dolari, în 19 aprilie o emisiune de 2 miliarde euro iar în 25 noiembrie 2027 o emisiune de un miliard de dolari), a informat sursa menţionată.

„Deoarece plafonul Programului MTN se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că ultimele scadenţe din anul 2026 sunt în lunile septembrie şi decembrie, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru. În consecinţă, pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru anul 2026 precum şi pentru a crea flexibilitatea necesară pentru a realiza prima emisiune din anul 2027 în debutul acelui an având în vedere că în anul 2026 prima scadenţă este în luna februarie 2026 în sumă de 0,75 miliarde euro şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 3,2 miliarde euro, se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 9 miliarde euro, de la 90 miliarde euro la 99 miliarde euro”, subliniază documentul citat.

Programul MTN reprezintă o facilitate neangajantă, care se încheie între Ministerul Finanţelor, în calitate de emitent, şi un grup de instituţii financiare selectate, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe pieţele externe în baza unei documentaţii contractuale standard, a mai relatat sursa amintită.