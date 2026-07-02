Ministerul Finanţelor: Litigiul cu ÎCCJ ce priveşte plata restanţelor salariale are un impact bugetar de 4,8 miliarde de lei

Ministerul Finanţelor a prezentat joi, în şedinţa de Guvern, o informare privind litigiul promovat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva Guvernului şi a Ministerului Finanţelor, prin care se solicită obligarea Executivului la suplimentarea bugetului cu aproximativ 4,8 miliarde de lei pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi altor categorii profesionale, conform unui comunicat citat de News.ro. Instituţia avertizează că, în cazul în care hotărârea primei instanţe va rămâne definitivă, impactul bugetar este estimat la 4,8 miliarde de lei, iar neexecutarea obligaţiilor în termenul stabilit de instanţă (10 zile) poate atrage penalităţi de 1% pe zi din valoarea obligaţiei, aproximativ 48 de milioane de lei (circa 9 milioane de euro) pentru fiecare zi de întârziere, potrivit sursei.

Ministerul Finanţelor subliniază că recursul declarat urmează să fie judecat la data de 9 iulie 2026 şi că termenul stabilit de instanţă este incompatibil cu procedurile legale de modificare a bugetului de stat, care impun parcurgerea unor etape obligatorii pentru rectificarea bugetară, conform News.ro. De asemenea, instituţia atrage atenţia asupra riscului ca aceeaşi obligaţie de plată să fie executată atât prin alocarea fondurilor, cât şi prin executarea silită a conturilor Ministerului Finanţelor, situaţie care trebuie prevenită pentru protejarea interesului public, potrivit sursei.

Ministerul Finanţelor consideră că litigiul depăşeşte cadrul unui diferend punctual şi ridică probleme importante privind funcţionarea sistemului bugetar şi raporturile constituţionale dintre autorităţile statului, iar o hotărâre definitivă care obligă Executivul să suplimenteze bugetul poate crea un precedent cu impact asupra întregului proces de elaborare şi execuţie a bugetului public, conform comunicatului. Instituţia îşi reafirmă respectul pentru autoritatea hotărârilor judecătoreşti şi pentru independenţa justiţiei, dar subliniază că executarea acestora trebuie realizată cu respectarea cadrului constituţional şi legal privind administrarea finanţelor publice, potrivit News.ro. La sfârşitul lunii martie, ÎCCJ a formulat plângere prealabilă la adresa Guvernului şi a Ministerului Finanţelor pentru refuzul de a asigura fondurile pentru plata drepturilor salariale restante, iar în caz de nesoluţionare favorabilă ar putea sesiza instanţa de contencios administrativ, conform sursei.