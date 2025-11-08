Ministerul Mediului consultă piaţa pentru campania naţională de informare privind gestionarea deşeurilor

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat publicarea în SEAP a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei de servicii destinate campaniei naţionale de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor, finanţată din fonduri europene, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Data limită de transmitere a propunerilor în cadrul consultării este 28 noiembrie 2025.

„Publicarea consultării în SEAP marchează un moment important: construim această campanie împreună cu industria de profil, cu experţi şi cu cei care au experienţă reală în comunicare publică. Vrem o campanie eficientă, adaptată realităţilor României şi capabilă să schimbe comportamente, nu doar o obligaţie bifată pe hârtie. Invităm actorii relevanţi să se implice cu idei, recomandări şi exemple de bune practici”, a declarat ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Consultarea are rolul de a asigura calitatea şi eficienţa viitoarei campanii, prin colectarea de opinii, recomandări şi propuneri concrete din partea actorilor relevanţi din piaţă. Procesul va contribui la definirea unor criterii clare şi obiective pentru selecţia conceptelor creative, stabilirea unor indicatori de impact şi utilizarea unor instrumente moderne de monitorizare a rezultatelor.

Ministerul solicită recomandări privind criteriile de evaluare a creativităţii şi relevanţei conceptelor, indicatorii de rezultat şi impact folosiţi în campanii similare, instrumente de monitorizare şi raportare, precum şi exemple de metode inovatoare de comunicare.

Pentru a facilita un dialog direct cu actorii din domeniu, Ministerul Mediului va organiza, pe 14 noiembrie 2025, la ora 14:00, o întâlnire de consultare la sediul instituţiei, unde pot fi discutate propuneri punctuale privind caietul de sarcini. Participarea se face pe bază de confirmare.

„Avem nevoie de soluţii profesioniste şi adaptate realităţilor din România. Invităm agenţiile, experţii în comunicare, ONG-urile şi toţi cei cu experienţă relevantă să contribuie la construirea unei campanii puternice, eficiente şi cu impact real asupra modului în care gestionăm deşeurile în România”, a mai subliniat ministra Diana Buzoianu.