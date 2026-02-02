MIPE: Aproape 18 milioane lei pentru sprijinul mamelor cu nou-născuţi în 2025

Potrivit datelor transmise de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), în anul 2025 au fost efectuate plăţi în valoare totală de aproximativ 18 milioane de lei pentru a sprijini mamele defavorizate cu nou-născuţi, transmite Agerpres.

„Măsura de sprijin destinată cuplurilor mamă-nou-născut defavorizate, acordată sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, a presupus efectuarea a opt alimentări pe parcursul anului 2025, pe baza listelor comunicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Valoarea totală a plăţilor realizate în anul 2025 pentru această măsură este de 17.928.000 lei”, precizează ministerul la solicitarea Agerpres.

Obiectivul proiectului este reducerea riscului de abandon al nou-născuţilor proveniţi din familii defavorizate şi creşterea calităţii vieţii acestora, prin acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic, mai precizează sursa.

Valoarea totală a proiectului este de 119,38 milioane lei, dintre care 107,3 milioane lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă, iar perioada de implementare a acestuia este de 44 de luni, până la data de 30 iunie 2028, conform sursei citate.