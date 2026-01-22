Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Modelele AI devansează candidaţii umani la admiterea în universităţile din Japonia

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 22 ianuarie

Modelele AI devansează candidaţii umani la admiterea în universităţile din Japonia

English Version

Modele avansate de inteligenţă artificială au obţinut rezultate spectaculoase după ce au fost testate pe subiectele examenului de admitere la universitate din Japonia pentru anul 2026. Potrivit agenţiei Xinhua, care citează cotidianul financiar Nikkei, modelul dezvoltat de OpenAI a ocupat primul loc în clasament, obţinând note maxime la nouă materii. Experimentul a fost realizat în comun de Nikkei şi startup-ul japonez de inteligenţă artificială LifePrompt. Rezultatele vin într-un context global în care performanţele AI cresc accelerat, ridicând întrebări tot mai serioase despre viitorul educaţiei, evaluării academice şi rolul testelor standardizate într-o lume dominată de algoritmi tot mai sofisticaţi.

Testul suprem: 15 materii, scoruri aproape perfecte

Cele mai recente modele dezvoltate de giganţi ai industriei AI, printre care OpenAI şi Google, au fost puse să răspundă la întrebări din 15 materii principale ale examenului japonez de admitere la universitate, susţinut în perioada 17-18 ianuarie. Cel mai performant s-a dovedit a fi GPT-5.2 Thinking, modelul de ultimă generaţie al OpenAI, care a obţinut un scor general de 96,9 puncte din 100, cu rezultate maxime la nouă materii. Pe locul al doilea s-a clasat Gemini 3.0 Pro, dezvoltat de Google, cu un scor de 91,4 puncte. Prin comparaţie, examenul de admitere din Japonia acoperă, în total, 21 de materii din şapte discipline, iar media estimată a notelor obţinute de candidaţii umani la cele mai populare 15 materii a fost de doar 58,1, potrivit datelor citate de Nikkei.

Un salt spectaculos într-un singur an

Nu este pentru prima dată când modelele OpenAI sunt evaluate pe astfel de teste academice. Însă progresul înregistrat într-un interval scurt de timp este considerat remarcabil. Dacă în 2024 modelele companiei obţineau o medie de 66 de puncte, în 2025 aceasta a crescut la 91, pentru ca în 2026 să se apropie de perfecţiune. Această evoluţie rapidă ilustrează ritmul accelerat de dezvoltare al inteligenţei artificiale, dar şi capacitatea sa tot mai mare de a rezolva probleme complexe, comparabile cu cele întâlnite în evaluările educaţionale de nivel naţional.

Puncte forte şi limite: ştiinţele exacte domină

Analiza realizată de Nikkei şi LifePrompt arată că modelele AI excelează în special la matematică, fizică, chimie şi biologie, discipline care implică raţionament logic, calcule şi structuri clare de rezolvare. În schimb, performanţele au fost mai slabe la limba japoneză şi geografie. De exemplu, deşi modelele au reuşit să interpreteze corect figuri geometrice şi grafice standardizate, ele au pierdut puncte la întrebări care presupuneau analiza unor hărţi ale lumii. Acest lucru indică limitări persistente în recunoaşterea şi interpretarea informaţiilor grafice neregulate şi complexe. Rezultatele ridică semne de întrebare majore privind viitorul sistemelor de examinare tradiţionale. Dacă un model AI poate depăşi cu mult performanţa medie a candidaţilor umani la un examen naţional de admitere, experţii avertizează că va fi necesară o regândire profundă a modului de evaluare a competenţelor, precum şi a rolului profesorilor şi al procesului educaţional în sine. În Japonia - una dintre ţările cu cele mai competitive şi riguroase sisteme de admitere universitară - aceste rezultate sunt privite nu doar ca un succes tehnologic, ci şi ca un semnal de alarmă pentru politicile educaţionale ale viitorului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3532
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4947
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8358
Gram de aur (XAU)Gram de aur680.9127

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb