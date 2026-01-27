Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
MOL va plăti până la un miliard de euro pentru 56% din NIS

V.R.
Ziarul BURSA #Internaţional / 27 ianuarie

MOL va plăti până la un miliard de euro pentru 56% din NIS

English Version

Compania ungară MOL va plăti între 900 de milioane euro şi un miliard de euro pentru achiziţia unei participaţii de 56% din societatea petrolieră sârbă NIS, conform anunţului făcut ieri de preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, informează Tanjug, conform Agerpres.

Într-un interviu acordat Blic TV, Vucic a spus că informaţiile potrivit cărora MOL a cumpărat participaţia în companie pentru 1,7-2,5 miliarde de euro sunt absurde.

Luna aceasta, compania maghiară MOL şi grupul rus Gazprom au convenit prevederile de bază ale viitorului acord privind achiziţia de către MOL a participaţiei ruseşti în compania petrolieră NIS din Serbia. Acordul, care prevede şi majorarea cu 5% a participaţiei Serbiei în NIS, va fi trimis spre aprobare Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, a anunţat ministrul sârb al Mineritului şi Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic.

”Ceea ce este important în aceste negocieri este că Serbia a reuşit să-şi îmbunătăţească poziţia comparativ cu 2008, când am rămas cu o participaţie de sub 30%, şi în viitor ne vom majora participaţia în NIS cu 5%, ceea ce ne va permite drepturi de decizie sporite şi protejarea intereselor cetăţenilor noştri”, a declarat oficialul.

Conform acordului, MOL va achiziţiona participaţia de 56,15% a Gazprom în NIS.

Compania petrolieră NIS este vizată de sancţiuni americane din cauza acţionarilor săi ruşi. Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% din acţiunile NIS, însă trebuie să îşi vândă participaţiile.

NIS deţine singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum şi un lanţ de peste 400 de benzinării în Bosnia Herţegovina, Bulgaria şi România. Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancţiuni Rusiei, deţine 29,9% din acţiunile NIS.

