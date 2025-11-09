Moldova pregăteşte impunerea vizelor pentru cetăţenii din statele CSI

Republica Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), potrivit unui proiect de lege aflat pe ordinea de zi a guvernului săptămâna viitoare, relatează NewsMaker.

Proiectul prevede denunţarea Acordului semnat la Bişkek, la 9 octombrie 1992, care permitea libera circulaţie fără vize între statele CSI. Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău urmează să notifice Comitetul Executiv al CSI cu privire la această decizie, iar legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Pe lângă acest proiect, executivul de la Chişinău va analiza în şedinţa din 12 noiembrie alte şase iniţiative care vizează denunţarea unor acorduri similare cu ţări membre ale CSI.

Ministerul de Externe a precizat însă că măsura nu va afecta regimul de călătorii dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, întrucât există un acord bilateral separat, care va rămâne în vigoare. Modificările se vor aplica doar în relaţia cu Tadjikistanul şi Kârgâzstanul, cu care nu există tratate bilaterale echivalente.

După invazia Rusiei în Ucraina, Chişinăul şi-a anunţat intenţia de a se retrage treptat din structurile CSI. În decembrie 2023, deputata Doina Gherman, preşedinta Comisiei parlamentare pentru politică externă, declara că retragerea completă ar putea avea loc până la sfârşitul anului 2024.

Anterior, preşedintele rus Vladimir Putin afirmase că prezenţa Moldovei în CSI „nu are valoare nici pentru Comunitate, nici pentru Rusia”, adăugând: „Lăsaţi-i să facă ce vor. Pentru noi, prezenţa acestei ţări în CSI nu este de mare valoare. Dar suntem pregătiţi, nu renunţăm, nu alungăm pe nimeni. Dacă ei nu vor, este alegerea lor.”