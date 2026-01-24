NATO va creşte stocurile de arme şi muniţii din flancul estic

NATO vrea să întărească flancul estic prin mai multe arme, muniţii şi sisteme de apărare automatizate, pentru a descuraja Rusia, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, Alianţa Nord-Atlantică (NATO) plănuieşte o creştere a stocurilor de arme şi muniţii pe flancul estic şi crearea unei structuri defensive bazate pe tehnologii robotizate, conform declaraţiilor unui oficial de rang înalt al alianţei.

Obiectivul acestor măsuri este întărirea capacităţii de descurajare în faţa Rusiei, a explicat generalul Thomas Lowin, potrivit sursei citate.

Planul face parte dintr-un concept de apărare pe mai multe niveluri, prin care NATO vrea să încetinească sau să blocheze un posibil atac încă din fazele iniţiale, a relatat G4Media.

De-a lungul graniţelor NATO cu Rusia şi Belarus va apărea o zonă defensivă specială, bazată pe supraveghere şi pe echipamente operate de la distanţă sau cu funcţii semiautomate, a transmis sursa citată.

Thomas Lowin, adjunct al şefului de stat major pentru operaţiuni în cadrul comandamentului terestru NATO de la Izmir, a spus că monitorizarea flancului estic va folosi sisteme capabile să adune informaţii de pe uscat, din aer, din spaţiu şi din mediul digital, a mai informat G4Media, care a subliniat că reţeaua va include echipamente fixe şi mobile, precum radare, senzori acustici şi optici, dar şi informaţii furnizate de sateliţi, drone şi aeronave de recunoaştere.