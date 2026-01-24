Negocierile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia se vor relua duminica viitoare

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să apropie Rusia şi Ucraina de încheierea războiului, potrivit Reuters.

„Am văzut o adevărată disponibilitate din partea fiecărui membru al fiecărei delegaţii faţă de omologii săi. A fost un moment în care toţi păreau aproape prieteni şi, într-un fel, aceşti oameni se cunosc. Au fost multe masacre, mulţi morţi, dar am văzut mult respect în încăpere între părţi, întrucât acestea căutau cu adevărat să găsească soluţii”, a declarat respectivul oficial american, ce a vorbit cu condiţia anonimatului, conform sursei citate.

„Am ajuns la detalii foarte amănunţite şi duminica viitoare va fi, cu voia lui Dumnezeu, o altă întâlnire la care vom împinge acest acord către finalizare”, a mai spus oficialul citat de Reuters.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfăşurat în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite (EAU) între Ucraina, Rusia şi SUA, negocieri despre care a afirmat că s-au concentrat pe „posibilele criterii pentru încheierea războiului” şi a avansat posibilitatea unor noi astfel de întâlniri chiar săptămâna viitoare, a informat sursa menţionată.