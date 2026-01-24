Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: „Acordul UE-Mercosur este extrem de benefic pentru România”

S.E.
Politică / 24 ianuarie, 18:19

Nicuşor Dan/Sursa foto: X

Nicuşor Dan/Sursa foto: X

Preşedintele Nicuşor Dan a respins afirmaţiile conform cărora acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur n-ar fi fost dezbătut şi a precizat că România „are o poziţie oficială formată de 10 ani” pe subiect, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, întrebat despre acest acord, sâmbătă, în cadrul unor declaraţii de presă la Iaşi, şeful statului l-a descris ca fiind „ceva extrem de benefic pentru România”, spunând că poate aduce venituri suplimentare importante pentru industria auto, care asigură „cam jumătate” dintre exporturile de circa 90 de miliarde de euro pe care le face ţara noastră anual.

„Deci închipuiţi-vă ce înseamnă o piaţă suplimentară pentru întreaga industrie auto europeană, din care România e o componentă importantă. Estimez eu, poate să aducă o creştere de 10%, poate 15% a industriei auto din România. Ce ar însemna pentru România, de la un export de 42-43 de miliarde de euro, încă 5 miliarde de euro care să vină anual în România, în industria românească?”, a spus Nicuşor Dan, potrivit sursei citate.

Şeful statului consideră că pentru România acest acord „e o chestiune extrem, extrem de serioasă”, a informat Hotnews.

„Mercosur se dezbate de 25 de ani. România are o poziţie oficială formată de 10 ani. Când am venit în poziţia asta, aveam un ministru de Externe, pe domnul Hurezeanu, l-am întrebat care e poziţia României, poziţia României este de susţinere a Mercosur”, a precizat preşedintele, potrivit sursei amintite.

Nicuşor Dan a spus că în cadrul negocierilor au fost obţinute „beneficii suplimentare” pentru agricultori, conform Hotnews.

„Când au existat din partea agricultorilor, în urmă cu vreo patru-cinci luni, nişte semne de întrebare, agricultori români într-o federaţie europeană de agricultori, a fost o coaliţie condusă de Franţa pe subiectul acesta, în dezbaterea din interiorul Uniunii Europene, am fost de acord, am susţinut Franţa în această dezbatere şi, în urma acestei dezbateri din interiorul Uniunii din ultimele luni, în cadrul acestei negocieri au fost obţinute beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni, inclusiv pentru agricultorii români”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan, citat de sursa menţionată.

Parlamentul European a trimis miercuri acordul comercial dintre UE şi blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay) spre o revizuire judiciară, printr-un vot care ar putea întârzia intrarea sa în vigoare cu până la doi ani, a amintit Hotnews.

