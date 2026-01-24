Nicuşor Dan: „Referendumul în justiţie va fi organizat cu protejarea identităţii magistraţilor”

Referendumul în justiţie va avea loc, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, precizând că procedurile de organizare au fost demarate, iar în prezent se caută o soluţie informatică pentru protecţia identităţii respondenţilor la sondaj, potrivit G4Media.

„Am început. Şi suntem în analiza unui sistem informatic în care anonimitatea celor care participă la sondaj să fie, acest referendum, consultare, cum vreţi să-i spuneţi, să fie cât mai bine protejată. În momentul în care o să avem soluţia informatică, vă anunţăm”, a declarat Nicuşor Dan, conform sursei citate.

Nicuşor Dan a anunţat la începutul lunii că va continua consultările cu magistraţii şi va organiza un referendum de tip consultativ în interiorul sistemului judiciar, în contextul tensiunilor apărute după investigaţia Recorder care a readus în prim-plan problemele din justiţie şi modul de funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii, a mai relatat G4Media.