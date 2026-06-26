Desemnarea premierului se amână după discuţia lui Nicuşor Dan cu liderii partidelor

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că decizia finală privind deblocarea crizei guvernamentale revine acum în totalitate preşedintelui Nicuşor Dan, în urma consultărilor desfăşurate la Palatul Cotroceni. Potrivit liberalului, şeful statului are de ales între o formulă guvernamentală bazată pe transparenţă şi reforme clare şi o alta care perpetuează vechile practici politice.

Reprezentantul PNL a subliniat că formaţiunile de dreapta au pus pe masă o strategie articulată, care include o propunere solidă de premier şi un acord politic ferm clădit pe obiective guvernamentale precise şi pe principiul reciprocităţii. Acest mecanism este gândit să asigure stabilitatea şi susţinerea parlamentară necesară pentru implementarea reformelor economice şi structurale stringente de care România are nevoie în perioada următoare.

„Am propus şi un acord bazat pe obiective clare pentru România şi pe principiul reciprocităţii, astfel încât viitorul guvern să aibă susţinerea necesară pentru reformele de care ţara are nevoie”, a adăugat Ionel Bogdan.

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Deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa a lansat acuzaţii dure la adresa foştilor parteneri de guvernare ai social-democraţilor (PNL, USR şi UDMR), reproşându-le că au transformat negocierile pentru formarea noului Executiv într-un blocaj prelungit bazat pe interese strânse de partid, potrivit Euronews.ro

Conform parlamentarului, social-democraţii s-au arătat deschişi pentru configurarea unei majorităţi parlamentare stabile, acceptând inclusiv soluţii de compromis fără prezenţa lui Ilie Bolojan în ecuaţia de putere. Cu toate acestea, el susţine că partidele de dreapta au modificat constant termenii negocierilor, respingând formule pe care anterior le agreaseră, cu scopul exclusiv de a-şi conserva influenţa politică. În contextul în care Parlamentul urmează să intre în vacanţă, parlamentarul avertizează că lipsa unui guvern cu puteri depline pune în pericol atingerea jaloanelor din PNRR şi stabilitatea economică generală a ţării.

„Dacă PNL, USR şi UDMR au decis că interesul de partid este mai important decât stabilitatea României, atunci au şi obligaţia să le explice românilor de ce ţin ţara pe loc. Cine blochează astăzi formarea Guvernului îşi asumă şi costul politic al profundei crize economice şi sociale pe care o provoacă. Domnule Ilie Bolojan, nu vă mai bateţi joc de viitorul României!”, a completat deputatul Ştefan Ovidiu Popa.

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Eurodeputatul propus de PNL, USR şi UDMR pentru postul de premier a transmis un scut mesaj după discuţia purtată la sediul USR cu Dominic Fritz, Oana Ţoiu şi liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Vrem modernizarea şi reformarea României şi vom lucra împreună pentru acest obiectiv mult timp de acum înainte”, a declarat Siegfried Mureşan, pe pagina sa de Facebook.

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În cadrul consultărilor, partidele din fosta coaliţie de dreapta - PNL, USR şi UDMR - s-au coordonat şi au votat o variantă comună, propunându-l pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Liderii de dreapta consideră că instalarea unui guvern minoritar este o soluţie rezonabilă în actuala conjunctură politică. La discuţii participă şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, formaţiunea social-democrată menţinându-şi propria opţiune pentru Palatul Victoria.

Lista oficială a liderilor chemaţi la discuţii include exclusiv arcul politic pro-european:

Sorin Grindeanu - Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD).

Ilie Bolojan - Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL).

Dominic Fritz - Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR).

Kelemen Hunor - Preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

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Preşedintele Nicuşor Dan convoacă vineri seară, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, toate partidele pro-europene pentru consultări privind deblocarea crizei politice şi formarea unui nou guvern.

Întâlnirea este descrisă ca fiind una tensionată, în condiţiile în care pe masa negocierilor se află două variante majore de premier. PSD îl susţine pe Sorin Grindeanu, mizând pe statutul de cel mai mare partid din Parlament, în timp ce PNL, USR şi UDMR susţin candidatura lui Siegfried Mureşan, prezentat ca un profil tehnic, cu experienţă şi legături directe cu structurile europene.

În ecuaţia politică este implicat şi grupul minorităţilor naţionale, condus de Varujan Pambuccian, care ar putea avea un rol decisiv în formarea unei majorităţi parlamentare. Rezultatul discuţiilor va stabili dacă România merge spre un guvern de mare coaliţie, un executiv minoritar sau o formulă de guvernare de dreapta.