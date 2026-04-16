Nicuşor Dan participă la reuniunea privind libertatea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, organizată de Macron şi Starmer

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa vineri, 17 aprilie, de la ora 15:00, în format videoconferinţă, la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, la invitaţia preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, şi a prim-ministrului Regatului Unit, Keir Starmer, potrivit agendei oficiale publicate de Administraţia Prezidenţială.

Conform sursei citate, reuniunea se desfăşoară în format videoconferinţă şi are ca temă libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, într-un context marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu şi de impactul acestora asupra securităţii energetice.

Potrivit informaţiilor difuzate de Digi24, discuţiile vizează eforturile statelor europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar majoritatea liderilor participanţi se vor alătura întâlnirii prin conexiune video, cu excepţia organizatorilor.

Digi 24 arată că implicarea României în acest demers vine în continuarea poziţiilor exprimate anterior de preşedintele Nicuşor Dan, care a anunţat încă din 20 martie că ţara noastră se alătură unei declaraţii comune semnate de mai multe state, inclusiv Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia, privind asigurarea libertăţii de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz.

Într-o postare publicată la acel moment, liderul de la Cotroceni a subliniat că demersul are loc pe fondul „implicaţiilor grave pe care închiderea strâmtorii le are asupra pieţelor energetice globale şi asupra economiei mondiale”, menţionând că efectele sunt resimţite şi în România, în special în ceea ce priveşte preţul combustibililor, potrivit aceleiaşi surse.

Totodată, acesta a arătat că România este pregătită să participe la eforturile internaţionale care vizează menţinerea preţurilor la energie la un nivel suportabil pentru populaţie şi a reiterat că ţara noastră nu se va implica în conflictul din Orientul Mijlociu, dar va continua să colaboreze cu partenerii internaţionali pentru dezescaladare, conform aceleiaşi surse.

Anterior, la finalul unei reuniuni a Consiliului European, Nicuşor Dan a declarat că, la nivelul Uniunii Europene, sunt analizate soluţii pentru reducerea preţurilor la energie, inclusiv prin mecanisme precum plafonarea preţului gazului sau amânarea unor termene legate de obiectivele de emisii, precum şi prin investiţii în modernizarea reţelelor energetice, potrivit informaţiilor prezentate de Digi24.