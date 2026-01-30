Noul guvern olandez vrea introducerea unei „taxe pe libertate” pentru a finanţa cheltuielile de apărare

Noul guvern olandez intenţionează să adauge o suprataxă la impozitele pe venit şi pe profit pentru a genera aproximativ 5 miliarde de euro (6 miliarde de dolari) pe an pentru creşterea cheltuielilor destinate apărării, au anunţat vineri partidele din noua coaliţie, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, pentru a atinge obiectivul stabilit de ţările NATO anul trecut, guvernul olandez îşi propune să majoreze cheltuielile pentru apărare la 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) până în 2030 şi la 3,5% până în 2035, în comparaţie cu circa 2% în prezent.

Creşterea cheltuielilor pentru apărare s-ar cifra la aproximativ 19 miliarde de euro pe an, finanţare care ar urma să fie realizată prin reduceri semnificative de bugete în alte domenii, cum ar fi sănătatea şi protecţia socială, precum şi prin creşterea impozitelor despre care guvernul a spus că va fi o „taxă pe libertate”, a relatat Reuters.