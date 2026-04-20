Oamenii de ştiinţă americani au realizat cea mai mare hartă 3D a Universului

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 20 aprilie

Oamenii de ştiinţă americani au realizat cea mai mare hartă 3D a Universului

Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), operat de Lawrence Berkeley National Laboratory şi finanţat de Department of Energy, a încheiat o etapă esenţială a uneia dintre cele mai ambiţioase misiuni astronomice din ultimii ani: realizarea celei mai ample hărţi tridimensionale a Universului. Proiectul, desfăşurat pe parcursul a cinci ani, a avut ca obiectiv studierea expansiunii cosmosului şi a misteriosului fenomen cunoscut drept energia întunecată - forţa responsabilă pentru accelerarea acestei expansiuni.

Rezultate peste aşteptări

Deşi iniţial fusese conceput pentru a analiza aproximativ 34 de milioane de galaxii şi quasari, DESI a depăşit semnificativ ţinta: peste 47 de milioane de galaxii şi quasari cartografiate, aproximativ 20 de milioane de stele din Calea Lactee, acoperirea a două treimi din cerul Nordic. Această performanţă oferă cercetătorilor o imagine fără precedent asupra structurii la scară largă a Universului.

De ce este importantă această hartă

Prin măsurarea deplasării spre roşu a galaxiilor - un indicator al distanţei şi vitezei de îndepărtare - DESI permite: reconstruirea evoluţiei Universului în timp

testarea modelelor cosmologice actuale, înţelegerea mai profundă a rolului energiei întunecate. Cu cât baza de date este mai extinsă, cu atât predicţiile privind viitorul Universului devin mai precise. Deşi obiectivul iniţial a fost deja atins, proiectul nu se opreşte aici. DESI va continua observaţiile până în 2028, cu planuri ambiţioase: extinderea zonei cartografiate cu încă 20%, atingerea unui total de aproximativ 63 de milioane de măsurători extragalactice, explorarea unor regiuni mai dificile, inclusiv zone apropiate de planul galactic şi emisfera sudică.

Un pas major în înţelegerea Universului

Finalizarea acestei etape marchează un progres semnificativ pentru cosmologie. Harta 3D realizată de DESI nu este doar o realizare tehnologică, ci şi un instrument fundamental pentru descifrarea uneia dintre cele mai mari enigme ale ştiinţei moderne: de ce Universul se extinde din ce în ce mai rapid. Pe măsură ce datele vor fi analizate în detaliu, ele ar putea rescrie ceea ce ştim despre originea, structura şi destinul cosmosului.

