Oana Gheorghiu: REMIN, în insolvenţă de 17 ani şi cu datorii de 597 milioane lei

A.G.
Companii / 22 aprilie, 20:18

Sursa foto: Facebook / Oana Gheorghiu

Sursa foto: Facebook / Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu afirmă că societatea REMIN SA se află în insolvenţă de 17 ani, fără un plan de reorganizare şi fără activitate economică reală, potrivit unei postări publicate pe Facebook.

Potrivit acesteia, activitatea minieră a companiei este oprită din 2007, iar în prezent REMIN nu produce „absolut nimic”, funcţionând din închirierea de active şi din contracte de conservare finanţate din bani publici, conform aceleiaşi surse.

Oana Gheorghiu susţine că societatea a acumulat datorii totale de aproximativ 597 milioane lei, are un activ net negativ de peste 370 milioane lei şi dispune de circa 129 milioane lei în conturi, în timp ce profitul raportat, de 7,45 milioane lei, provine din vânzarea de active şi nu din activitatea de bază, potrivit postării.

De asemenea, aceasta afirmă că, în ciuda prevederilor legale privind insolvenţa, compania nu a intrat în faliment, deşi activul net este negativ de mai mulţi ani, iar datoriile continuă să crească, conform aceleiaşi surse.

Potrivit Oanei Gheorghiu, statul român, prin Ministerul Economiei şi Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, este atât acţionar unic, cât şi principal creditor al companiei, ceea ce ar genera o situaţie în care „statul negociază cu sine însuşi” în procedura de insolvenţă, conform postării sursă.

Aceasta mai arată că, în lipsa unor decizii clare, infrastructura minieră se degradează, menţionând existenţa a 118 halde de steril şi 18 iazuri de decantare cu cianuri, în timp ce costurile de ecologizare nu au fost evaluate oficial şi ar urma să fie suportate din fonduri publice, conform postării.

Oana Gheorghiu propune tratarea REMIN ca un „vehicul de gestionare a pasivelor de mediu”, dar şi valorificarea activelor cu potenţial economic, precum iazurile de decantare şi licenţele de exploatare, care ar putea conţine metale rare, potrivit aceleiaşi surse.

În acest sens, aceasta susţine că, împreună cu Ministerul Economiei şi cu sprijinul ministrului Ambrozie-Irineu Darău, ar urma să fie stabilit până la 15 mai un calendar pentru evaluarea independentă a acestor active, separarea lor de masa aflată în insolvenţă şi definirea unui nou set de indicatori pentru companie, conform mesajului publicat pe reţeaua socială.

De asemenea, evaluarea ar urma să fie contractată până la 31 mai 2026, cu sprijinul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, iar decizia privind separarea activelor ar urma să fie formalizată la nivel guvernamental, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit acesteia, în absenţa unor măsuri rapide, activele cu potenţial strategic ale companiei riscă să fie valorificate sub nivelul real, iar statul să rămână „creditor pasiv”, pierzând o oportunitate economică importantă, conform postării.

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

