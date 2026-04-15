Oana Ţoiu discută cu omologul pakistanez despre Strâmtoarea Ormuz şi cooperarea economică bilaterală

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul şi ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar, în cadrul căreia au fost discutate negocierile de la Islamabad şi perspectivele redeschiderii Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei postări publicate pe pagina sa de Facebook.

Conform aceleiaşi surse, oficialul român a subliniat că evoluţiile din Orientul Mijlociu au impact direct asupra României, prin efectele asupra securităţii globale, creşterea preţurilor la energie şi limitările privind accesul la fertilizatori.

Oana Ţoiu a mulţumit părţii pakistaneze pentru eforturile de mediere, arătând că aceste demersuri, alături de implicarea altor parteneri regionali, au contribuit la obţinerea unui acord de încetare a focului şi la evitarea unei escaladări militare, potrivit mesajului publicat.

Ministrul a indicat că acordul de încetare a focului rămâne fragil şi a subliniat necesitatea continuării dialogului între Statele Unite şi Iran pentru redeschiderea Strâmtoarea Ormuz şi restabilirea regimului de navigaţie liberă, conform aceleiaşi surse.

Totodată, aceasta a arătat că România va continua, în coordonare cu partenerii internaţionali, să susţină dezescaladarea şi dialogul diplomatic, inclusiv în cadrul iniţiativelor internaţionale şi al organizaţiilor multilaterale, potrivit declaraţiei.

În ceea ce priveşte relaţiile bilaterale, cei doi oficiali au convenit continuarea dialogului pentru dezvoltarea cooperării economice, în contextul în care schimburile comerciale dintre România şi Pakistan sunt estimate la aproximativ 150 de milioane de dolari, conform postării citate.

De asemenea, ministrul român a evidenţiat semnarea unui memorandum de înţelegere între Portul Constanţa şi Portul Karachi, apreciind că acesta reprezintă un pas concret pentru dezvoltarea rutelor comerciale maritime şi pentru consolidarea relaţiilor economice dintre cele două state, potrivit aceleiaşi surse.