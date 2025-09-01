OCS condamnă atacurile din Gaza şi Iran şi cere încetarea focului

Organizaţia Cooperării de la Shanghai (OCS) - din care fac parte zece ţări asiatice, în afară de Belarus, între care China, Insia, Rusia şi Iranul -, anunţă luni că ”condamnă ferm actele care cauzează victime civile” în Războiul din Fâşia Gaza şi cere o încetare a focului completă, într-o declaraţie publicată de agenţia oficială chineză de presă China Nouă, relatează AFP, de la care reluăm următoarele.

OCS anunţă totdată că ”condamnă ferm” atacuri comise de către Israel în Iran, în iunie, în această declaraţie publicată în urma unui summit al organizţaiei la Tianjin (nord).

Statele membre ”condamnă ferm actele care cauzează victime civile şi un dezastru umanitar în Fâşia Gaza” şi ”cer o încetare a focului completă şi durabilă şi un acces fără oprelişti al ajutorului umanitar”, se arată în declaraţie.

De asemenea, ele ”condamnă ferm agresiunea militară comisă în iunie 2025 de Israel şi Statele Unite vizând infrastructuri nucleare civile cu preţul unor victime (şi) încălcări ale legilor internaţionale şi principiilor Chartei ONU”, se arată în document.

Preşedinţii rus Vladimir Putin şi iranian Massoud Pezeshkian şi premierul indian Narendra Modi s-au reunit luni, la Tianjin, în acest summit, în jurul preşedfintelui chinez Xi Jinping.

