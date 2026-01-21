Oferta globală de gaze lichefiate va creşte

Producţia globală de gaze naturale lichefiate (LNG) este aşteptată să crească în acest an, relaxând constrângerile observate după izbucnirea războiului din Ucraina şi diminuând preţurile, ceea ce ar putea stimula cererea, inclusiv în Europa, estimează analiştii consultaţi de Reuters.

Experţii consideră că 2026 ar putea marca începutul unui val de oferte de LNG care să dureze până în 2029, ceea ce ar putea reduce preţurile şi stimula cererea din economiile emergente, notează Reuters.

Potrivit previziunilor furnizate de S&P Global Energy, Kpler şi Rystad Energy, în 2026 vor intra în funcţiune noi capacităţi de producţie de cel puţin 35 de milioane de tone de gaze lichefiate, în principal din SUA şi Qatar, conform Reuters.

Acest salt ar putea creşte aprovizionarea globală cu LNG cu până la 10% faţă de anul precedent, iar estimările privind oferta totală în 2026 sunt cuprinse între 460 şi 484 de milioane de tone, mai arată Reuters.

Proiecte majore precum Golden Pass LNG pe coasta Golfului SUA şi extinderea North Field din Qatar, alături de creşteri de producţie la instalaţii din Canada şi Africa de Vest, sunt aşteptate să contribuie semnificativ la volumul suplimentar de LNG, potrivit Reuters.

Experţii anticipează că această ofertă suplimentară va pune presiune asupra preţurilor globale, prognozând ca LNG spot în Asia să aibă preţuri medii între 9,50 şi 9,90 dolari pe milion de unităţi termice britanice (mmBtu) în 2026, în scădere faţă de media de 12,45 dolari în 2025, transmite Reuters.

Previziunile pentru preţurile gazelor naturale la hubul TTF de la Amsterdam, utilizat ca referinţă în Europa, indică o medie între 9,50 şi 9,74 dolari pe mmBtu pentru acest an, sub nivelurile înregistrate în 2025, conform Reuters.

Paşii de creştere a ofertei vin într-un context în care Europa a devenit un motor al cererii globale de LNG după ce a redus importurile de gaze naturale ruseşti prin conducte, ca urmare a invaziei la scară largă a Ucrainei, arată Reuters.

Analiştii prognozează că importurile europene de LNG vor creşte semnificativ în 2026, cu estimări de creşteri de până la 22 de milioane de tone, pe fondul nevoilor mai mari de injectare în depozite, consumului intern sporit şi rolului continentului ca piaţă de echilibrare pentru oferta în creştere din bazinul Atlantic, mai notează Reuters.