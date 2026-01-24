Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Papa Leon al XIV-lea: „Modelele lingvistice mari se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă”

Internaţional / 24 ianuarie, 14:57

Papa Leon al XIV-lea/Sursa foto: X

Papa Leon al XIV-lea/Sursa foto: X

Papa Leon al XIV-lea a avertizat din nou, sâmbătă, asupra pericolelor inteligenţei artificiale (AI) şi „lipsei de transparenţă în crearea algoritmilor” care reglementează funcţionarea diferitelor chatbot-uri, potrivit AFP.

„Sunt mai ales chatbot-urile bazate pe modele lingvistice mari (LLM)”, precum ChatGPT sau Gemini, „care se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă”, denunţă papa american care, de la alegerea sa în luna mai a anului trecut, nu a încetat să avertizeze asupra pericolelor AI, a relatat sursa citată.

„Modelele de AI sunt modelate de viziunea asupra lumii a celor care le construiesc şi pot, la rândul lor, să impună moduri de gândire prin reproducerea stereotipurilor şi prejudecăţilor prezente în datele pe care le exploatează”, a transmis Papa Leon al XIV-lea, conform sursei citate.

El denunţă, de asemenea, „sistemele care vând o probabilitate statistică” - ceea ce face AI - „ca fiind cunoaştere, oferindu-ne cel mult aproximări”, a informat AFP.

Leon XIV este, de asemenea, îngrijorat de faptul că „în spatele acestei forţe invizibile enorme care ne afectează pe toţi, se află doar câteva companii” şi se teme de „un control oligopolistic (...) al AI”, potrivit sursei citate.

„Provocarea care ne aşteaptă nu este aceea de a opri inovarea digitală, ci de a o guverna, de a fi conştienţi de caracterul său ambivalent”, a mai spus el, conform AFP.

Pentru a ajunge la acest rezultat, „este din ce în ce mai urgent să introducem în sistemele educaţionale de la toate nivelurile alfabetizarea în domeniul mass-media, al informaţiei şi al AI”, recomandă papa, citat de sursa amintită.

„Revoluţia digitală necesită o alfabetizare digitală (...) pentru a înţelege modul în care algoritmii modelează percepţia noastră asupra realităţii”, a continuat papa, potrivit AFP.

În urmă cu o lună, Leon al XIV-lea a denunţat cursa pentru AI în domeniul militar, considerând că „delegarea către maşini a deciziilor privind viaţa şi moartea persoanelor umane” este o „spirală distructivă”, a amintit sursa menţionată.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 15:09)

    Foarte la zi cu noile teme acest nou papa !

