Parada militară din China - simbol al viziunii sale asupra noii ordini mondiale

Preşedintele chinez Xi Jinping va găzdui săptămâna aceasta cea mai mare paradă militară din istoria ţării sale, în încercarea de a repoziţiona Beijingul ca gardian al unei ordini internaţionale post-americane, într-o perioadă de profundă incertitudine geopolitică, relatează Reuters.

Peste 20 de lideri mondiali, printre care Vladimir Putin din Rusia şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, se vor reuni la Beijing pentru evenimentul „Ziua Victoriei” din 3 septembrie, care marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, conform sursei.

Spectacolul extrem de bine coregrafiat are ca scop proiectarea puterii militare şi a influenţei diplomatice a Chinei, pe fondul îndoielilor cu privire la rolul global al Statelor Unite, în contextul în care preşedintele Donald Trump reduce ajutorul extern, se retrage din instituţiile internaţionale şi duce un război comercial radical atât împotriva aliaţilor, cât şi a rivalilor.

Apariţia comună fără precedent a lui Xi, flancat de Putin şi Kim, care supraveghează prezentarea de echipamente de ultimă generaţie, precum rachete hipersonice şi drone, ar putea fi imaginea definitorie a paradei, o „Axa revoluţiei” care sfidează Occidentul.

Pentru Kim, care a trecut marţi dimineaţă graniţa cu China în trenul său special, acesta va fi primul său eveniment multilateral important şi prima dată când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză în 66 de ani.

„Prezenţa lui Vladimir Putin, a lui Masoud Pezeshkian (din Iran) şi a lui Kim Jong Un subliniază rolul Chinei ca putere autoritară lider mondial”, a declarat Neil Thomas, expert în politica chineză la Asia Society Policy Institute's Ce.

La începutul acestei săptămâni, Xi a adunat liderii ţărilor în curs de dezvoltare pentru a pleda în favoarea unei lumi mai egale şi multipolare şi pentru a promova „perspectiva istorică corectă” asupra celui de-al Doilea Război Mondial, în cadrul unui forum regional de securitate organizat în oraşul portuar Tianjin.

Parada face parte, de asemenea, dintr-un „război al memoriei” în care China şi Rusia oferă o istorie alternativă la naraţiunea occidentală, pe care o consideră subestimând rolul lor în lupta împotriva forţelor fasciste, a scris Brookings Institution într-un articol publicat săptămâna trecută.

Xi a prezentat războiul ca un punct de cotitură major în „marea renaştere a naţiunii chineze”, în care aceasta a învins invazia Japoniei pentru a deveni o putere economică şi geopolitică.