Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Personalul militar american nu riscă urmărirea penală pentru atacurile împotriva traficanţilor de droguri

S.B.
Internaţional / 13 noiembrie, 10:10

Personalul militar american nu riscă urmărirea penală pentru atacurile împotriva traficanţilor de droguri

Departamentul de Justiţie al SUA a apărat, miercuri, atacurile militare letale împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi, respingând acuzaţiile că acestea ar putea constitui execuţii extrajudiciare care merită urmărirea penală, potrivit news.ro.

”Atacurile au fost ordonate în conformitate cu legile conflictelor armate şi, ca atare, sunt ordine legale”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiţie.

Membrii armatei americane care participă la atacuri, care au provocat moartea a cel puţin 76 de persoane, nu riscă urmărirea penală, a spus purtătorul de cuvânt.

”Personalul militar are obligaţia legală de a urma ordine legale şi, ca atare, nu poate fi urmărit penal pentru că a urmat ordine legale”, a adăugat acesta.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a îndemnat luni Washingtonul să investigheze legalitatea atacurilor asupra presupuselor ambarcaţiuni care transportau droguri, afirmând că există ”indicii puternice” că acestea constituie ”execuţii extrajudiciare”.

Armata SUA a efectuat o serie de atacuri în Caraibe şi Pacific în ultimele săptămâni asupra unor ambarcaţiuni despre care Washingtonul susţine că transportă droguri. Ultimul atac a avut loc în Pacific în weekend şi a provocat moartea a şase persoane, a declarat secretarul apărării Pete Hegseth.

Washington Post a raportat, miercuri, că Departamentul Justiţiei a redactat în iulie un aviz clasificat în care se stabileşte baza legală pentru atacuri, care protejează personalul participant de posibile urmăriri penale viitoare.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a declarat într-o notificare adresată Congresului că Statele Unite sunt angajate într-un ”conflict armat” cu cartelurile de droguri din America Latină, descriindu-le ca grupuri teroriste, ca parte a justificării atacurilor.

Turk, într-un interviu acordat AFP, a declarat că operaţiunile împotriva traficanţilor de droguri suspectaţi ar trebui considerate ”operaţiuni de aplicare a legii”, care intră sub incidenţa dreptului internaţional al drepturilor omului.

În astfel de cazuri, ”utilizarea forţei letale trebuie să fie extrem de limitată”, a spus Turk.

”Trebuie să fie ultima soluţie în faţa unui atac imediat. Nu este ceea ce vedem noi”, a afirmat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Întrebat dacă crede că atacurile ar putea constitui execuţii extrajudiciare, Turk a răspuns: ”Există indicii puternice că aşa este, dar trebuie să se investigheze acest lucru”.

Administraţia Trump a constituit forţe militare semnificative în America Latină, în cadrul a ceea ce numeşte o campanie de eradicare a traficului de droguri.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, care a fost pus sub acuzare pentru trafic de droguri în Statele Unite, a afirmat că consolidarea forţelor militare face parte dintr-un complot pentru a-l înlătura de la putere.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb