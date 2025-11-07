Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Pete Hegseth anunţă că armata americană a lovit o altă ambarcaţiune în Caraibe

S.B.
Internaţional / 7 noiembrie, 09:29

Pete Hegseth anunţă că armata americană a lovit o altă ambarcaţiune în Caraibe

Armata americană a efectuat, joi, un atac asupra unei nave în Caraibe, ucigând trei persoane, potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth, informează news.ro.

”Astăzi, la ordinul preşedintelui Trump, Departamentul de Război a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de o organizaţie teroristă desemnată”, a declarat Hegseth într-o postare pe X, adăugând: ”Nava trafica narcotice în Caraibe şi a fost lovită în apele internaţionale”.

Hegseth a adăugat că forţele americane nu au fost rănite în atac.

Armata americană a ucis 70 de persoane în 17 atacuri care au distrus 18 ambarcaţiuni, ca parte a unei campanii despre care Washingtonul spune că are ca scop reducerea fluxului de droguri către Statele Unite. Au existat trei supravieţuitori ai acestor atacuri, dintre care doi au fost reţinuţi pentru scurt timp de Marina SUA înainte de a fi returnaţi în ţările lor de origine. Celălalt este presupus mort după o percheziţie efectuată de Marina Mexicană.

Administraţia Trump a transmis Congresului că SUA se află acum într-un ”conflict armat” împotriva cartelurilor de droguri, începând cu primul său atac din 2 septembrie, etichetând-i pe cei ucişi drept ”combatanţi ilegali” şi susţinând că au capacitatea de a se angaja în atacuri letale fără revizuire judiciară din cauza unei constatări clasificate a Departamentului de Justiţie.

Unii membri ai Congresului, precum şi grupuri pentru drepturile omului, au pus la îndoială această constatare şi au susţinut că potenţialii traficanţi de droguri ar trebui să fie urmăriţi penal, aşa cum a fost politica de interdicţie dusă de SUA înainte ca preşedintele Donald Trump să preia mandatul.

Administraţia Trump nu a furnizat dovezi publice privind prezenţa narcoticelor pe ambarcaţiunile lovite şi nici afilierea lor cu cartelurile de droguri. Oficialii militari au declarat că niciun membru al forţelor armate americane nu a fost rănit în atacuri.

