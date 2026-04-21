PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0989 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,02 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,0989 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1767 dolari, în apreciere cu 0,03% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1741 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1729 şi un maxim de 1,1776.

Dolarul american s-a apreciat cu 1,12 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3341 lei, faţă de 4,3229 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a apreciat cu 2,04 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5471 lei, faţă de 5,5267 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 668,4279 lei, în apreciere cu 2,3835 lei comparativ cu 666,0444 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.