PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0539 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,93 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0539 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1698 dolari, în depreciere cu 0,16% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,17190 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1685 şi un maxim de 1,1725.

Dolarul american a scăzut cu 3,66 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3207 lei, faţă de 4,3573 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,34 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3868 lei, faţă de 5,3834 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 467,7917 lei, în apreciere cu 1,2485 lei comparativ cu 466,5432 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.