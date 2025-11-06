Polonia intenţionează să pregătească 400 de mii de militari în 2026

Polonia va lansa în această lună un nou program de instruire militară, ca parte a unui plan mai amplu care vizează formarea a aproximativ 400.000 de persoane în anul 2026, a anunţat joi Ministerul Apărării, relatează Reuters.

Mobilizată de invazia Rusiei în Ucraina, Polonia alocă acum o parte mai mare din PIB apărării decât orice alt stat membru al NATO. Ţara a devenit a treia cea mai mare forţă militară din alianţă, cu 216.000 de militari activi, şi intenţionează să îşi extindă efectivele cu aproape o treime în următorul deceniu.

Numit de ministrul apărării W³adys³aw Kosiniak-Kamysz „cel mai amplu program de instruire defensivă din istoria Poloniei”, programul „În stare de pregătire” (At Readiness) va fi voluntar şi deschis tuturor cetăţenilor - de la elevi şi adulţi activi profesional, până la companii şi persoane în vârstă.

Programul va include un curs de bază de securitate, pregătire pentru supravieţuire, instruire medicală şi lecţii de igienă cibernetică.

„Numai în noiembrie şi decembrie (...) vom instrui aproximativ 20.000 de persoane individual, însă numărul total, incluzând toate formele de instruire, se ridică la circa 100.000 de persoane”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, într-o conferinţă de presă.

Ministerul intenţionează ca anul viitor să pregătească aproximativ 400.000 de persoane „individual, în grupuri, în cadrul programului Educaţie cu armata, al instruirilor de rezervă şi al serviciului militar obligatoriu voluntar”, a adăugat Tomczyk.

Şeful Statului Major General al Poloniei, Wies³aw Kuku³a, a precizat că programul are două obiective principale: consolidarea rezilienţei cetăţenilor şi a comunităţilor, precum şi creşterea disponibilităţii, pregătirii şi capacităţii rezerviştilor.

Programul a fost anunţat pentru prima dată în luna martie de către premierul Donald Tusk, cu scopul de a „construi o armată de rezervişti”, pe fondul intensificării preocupărilor legate de securitate în urma invaziei Rusiei în Ucraina.