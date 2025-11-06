Polonia negociază importuri suplimentare de GNL din SUA

Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare cu discuţiile, potrivit news.ro.

Acordul ar consolida legăturile energetice dintre Uniunea Europeană şi SUA, în contextul strategiei de reducere a dependenţei de gazul rusesc.

Potrivit surselor, părţile ar urma să semneze o declaraţie comună privind intensificarea importurilor de GNL în urma unei conferinţe transatlantice privind energia, care va avea loc la Atena la sfârşitul acestei săptămâni.

”După aceasta, vor urma discuţii privind condiţiile de furnizare către Slovacia”, a precizat una dintre surse. Volumele estimate pentru livrare prin Polonia ar putea ajunge la 4-5 miliarde metri cubi anual, echivalentul consumului anual de gaze al Slovaciei.

Iniţiativa se înscrie într-o serie mai amplă de acorduri energetice semnate recent între guverne şi companii europene şi americane, pe fondul eforturilor Washingtonului de a stimula exporturile de gaz şi tehnologie nucleară către aliaţii din Europa.

Departamentul american al Energiei nu a comentat deocamdată informaţia, iar Ministerul Energiei din Polonia a refuzat să ofere detalii suplimentare.