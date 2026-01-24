Polonia va semna un contract pentru „cel mai mare sistem antidrone din Europa”

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat semnarea iminentă a unui contract pentru înfiinţarea „celui mai mare sistem antidrone din Europa” în ţara membră NATO, potrivit AFP.

Conform sursei citate, Polonia, care este şi membră a Uniunii Europene, se învecinează cu Ucraina, Rusia şi Belarus şi se numără printre cei mai înfocaţi susţinători ai Kievului în faţa invaziei ruseşti.

Varşovia, care cheltuieşte deja aproape 5% din PIB pentru consolidarea sistemelor sale de apărare, a estimat recent că un „scut” antidrone la graniţa sa de est ar putea costa în jur de două miliarde de euro, a relatat AFP.

Potrivit ministrului apărării polonez, contractul dintre Varşovia şi un consorţiu internaţional creat pentru a satisface „o nevoie operaţională urgentă” ar trebui semnat până la sfârşitul lunii ianuarie, a informat sursa menţionată.

Noul sistem se va baza pe „diverse tipuri de armament” livrate în principal de furnizori locali, dar în cooperare cu grupuri străine, a adăugat ministrul, citat de AFP.

Polonia monitorizează îndeaproape atacurile masive ale dronelor ruseşti din Ucraina şi a experimentat, de asemenea, incursiuni ale aeronavelor ruseşti pe teritoriul său, a subliniat sursa amintită.