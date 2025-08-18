Premierul Marii Britanii: Aliaţii trebuie să se asigure că va exista o pace justă şi durabilă în Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer a afirmat luni că aliaţii trebuie să se asigure că se va ajunge la o „pace justă şi corectă” în Ucraina, pe fondul deplasării sale şi a altor lideri europeni la Washington pentru a-l sprijini pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se întâlneşte cu omologul american Donald Trump la Casa Albă pentru a discuta modalităţi de încheiere a războiului declanşat de invazia rusă din februarie 2022, potrivit agenţiilor DPA şi AFP.

Starmer şi ceilalţi lideri europeni urmăresc să îl convingă pe Trump să nu susţină o soluţie care ar recompensa agresiunea preşedintelui rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

„Toată lumea vrea să se încheie, nu doar ucrainenii. Dar trebuie să facem asta cum trebuie. Trebuie să ne asigurăm că există pace, care să fie durabilă, corectă şi justă. Iată de ce călătoresc la Washington cu alţi lideri europeni pentru a discuta despre asta faţă în faţă cu preşedintele Trump şi preşedintele Zelenski, pentru că este în interesul tuturor şi este în interesul Regatului Unit să facem asta aşa cum trebuie”, a scris Starmer pe platforma X.

Premierul britanic consideră că Ucraina se află pe un „drum ireversibil” către aderarea la NATO, iar Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului său european sau euroatlantic, a subliniat purtătorul său de cuvânt.

Garanţiile de securitate pe care Washingtonul a indicat că este dispus să le furnizeze vor constitui un „aspect important” al discuţiilor de la Casa Albă, a mai precizat reprezentantul executivului de la Londra.

La întâlnire participă şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, preşedinţii Franţei şi Finlandei, Emmanuel Macron şi Alexander Stubb, precum şi şefii de guvern ai Germaniei, Regatului Unit şi Italiei - Friedrich Merz, Keir Starmer şi Giorgia Meloni - pentru a-l susţine pe Zelenski într-un moment diplomatic crucial şi pentru a evita repetarea tensiunilor din februarie, când Trump şi Zelenski s-au întâlnit în Biroul Oval.

Întâlnirea desfăşurată vineri în Alaska între preşedinţii american şi rus nu a avut rezultate concrete, discuţiile încheindu-se fără vreo declaraţie privind o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Rusia solicită ca Ucraina să cedeze patru regiuni parţial ocupate de forţele sale - Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson - pe lângă peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de aderare la NATO. Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Ucraina, care solicită o încetare necondiţionată şi imediată a focului, precum şi garanţii de securitate solide.