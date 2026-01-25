Preşedintele Elveţiei, despre decizia magistraţilor de a-l elibera pe patronul barului din Crans-Montana

Preşedintele elveţian Guy Parmelin a declarat că magistraţii au acţionat independent când l-au eliberat sub cauţiune pe patronul barului din Crans-Motana, dar că indignarea Italiei faţă de acest eveniment este de înţeles, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, un incendiu care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din staţiunea elveţiană de schi Crans-Motana s-a soldat cu moartea a 40 de persoane, printre care şi şase cetăţeni italieni.

Sâmbătă, guvernul italian a criticat decizia magistraţilor elveţieni de a-l elibera pe Jacques Moretti, care deţine barul alături de soţia sa, şi a descris-o drept „un afront grav şi o nouă rană provocată familiilor victimelor tragediei”, a relatat Reuters.

Preşedintele Guy Parmelin a declarat, duminică, pentru publicaţia italiană Corriere della Sera, că Elveţia încă nu a fost informată oficială cu privire la decizia de rechemare a ambasadorului Italian, a informat sursa amintită.

Duminică, premierul italian Giorgia Meloni a îndemnat Elveţia să ţină cont de apelul Romei de a fi stabilită o echipă comună de anchetă, a mai transmis Reuters.