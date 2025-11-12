Preşedintele se întâlneşte cu liderii coaliţiei şi cu reprezentanţi ai magistraţilor

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, miercuri, la ora 16:00, cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor la Palatul Cotroceni, arată agenda şefului statului.

El a avut o discuţie privind pensiile procurorilor şi judecătorilor şi marţi.

Înaintea acesteia, a afirmat că pensiile magistraţilor au devenit subiect de "campanie politică", iar procurorii şi judecătorii sunt "vinovaţi de serviciu".

"Din cauza acestei campanii politice, ei (magistraţii - n.r.) au devenit un fel de vinovaţi de serviciu şi asta nu e normal", a declarat şeful statului.

Vinerea trecută, şeful statului a afirmat că discuţiile pe această temă se apropie de "un compromis".

"Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026", a spus Nicuşor Dan atunci.

Referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, preşedintele a transmis că "trebuie fim optimişti" în această privinţă.