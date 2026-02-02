Preţurile locuinţelor noi din China au crescut

Preţurile medii ale locuinţelor noi din 100 de oraşe chineze au crescut în ianuarie, în timp ce scăderile din piaţa secundară s-au mai temperat, potrivit unui sondaj al China Index Academy publicat duminică, citat de Reuters.

Potrivit datelor citate de Reuters, locuinţele noi s-au scumpit cu 0,18% faţă de luna precedentă, după un avans de 0,28% înregistrat în decembrie.

În oraşe importante precum Chengdu, Shanghai şi Hangzhou, lansarea unor proiecte rezidenţiale premium a împins preţurile în sus atât lunar, cât şi anual, în marile centre urbane de nivel 1 şi 2, conform analizei China Index Academy menţionate de Reuters.

În schimb, oraşele mai mici, de nivel 3 şi 4, continuă să îşi reducă stocurile de locuinţe, iar preţurile au scăzut atât lunar, cât şi anual, potrivit aceluiaşi sondaj citat de Reuters.

Pe piaţa de revânzare, preţurile au înregistrat un declin de 0,85%, o îmbunătăţire faţă de scăderea de 0,97% din decembrie, conform datelor prezentate de Reuters.

Sectorul imobiliar chinez rămâne sub presiune după ce regulile mai stricte au declanşat criza de lichiditate din 2021, care a dus la incapacităţi de plată masive în rândul dezvoltatorilor, notează Reuters.

Presa locală a relatat recent că dezvoltatorii nu mai sunt obligaţi să raporteze lunar indicatorii din politica „trei linii roşii”, un semnal, potrivit Reuters, că această reglementare - considerată catalizatorul crizei - ar putea fi abandonată.

La 1 ianuarie, revista oficială Qiushi a Partidului Comunist a transmis că sectorul imobiliar „trece printr-o ajustare profundă” şi a cerut autorităţilor să scurteze perioada de ajustare şi să ofere sprijin substanţial, nu fragmentat, potrivit Reuters.

Vânzările sunt aşteptate să încetinească în februarie din cauza sărbătorii Festivalului Primăverii, însă cererea ar urma să se redreseze în martie, când terenurile premium din oraşele centrale vor fi scoase pe piaţă, iar dezvoltatorii vor intensifica promoţiile, mai notează Reuters.