Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Preţurile locuinţelor noi din China au crescut

T.B.
Internaţional / 2 februarie, 07:20

Preţurile locuinţelor noi din China au crescut

Preţurile medii ale locuinţelor noi din 100 de oraşe chineze au crescut în ianuarie, în timp ce scăderile din piaţa secundară s-au mai temperat, potrivit unui sondaj al China Index Academy publicat duminică, citat de Reuters.

Potrivit datelor citate de Reuters, locuinţele noi s-au scumpit cu 0,18% faţă de luna precedentă, după un avans de 0,28% înregistrat în decembrie.

În oraşe importante precum Chengdu, Shanghai şi Hangzhou, lansarea unor proiecte rezidenţiale premium a împins preţurile în sus atât lunar, cât şi anual, în marile centre urbane de nivel 1 şi 2, conform analizei China Index Academy menţionate de Reuters.

În schimb, oraşele mai mici, de nivel 3 şi 4, continuă să îşi reducă stocurile de locuinţe, iar preţurile au scăzut atât lunar, cât şi anual, potrivit aceluiaşi sondaj citat de Reuters.

Pe piaţa de revânzare, preţurile au înregistrat un declin de 0,85%, o îmbunătăţire faţă de scăderea de 0,97% din decembrie, conform datelor prezentate de Reuters.

Sectorul imobiliar chinez rămâne sub presiune după ce regulile mai stricte au declanşat criza de lichiditate din 2021, care a dus la incapacităţi de plată masive în rândul dezvoltatorilor, notează Reuters.

Presa locală a relatat recent că dezvoltatorii nu mai sunt obligaţi să raporteze lunar indicatorii din politica „trei linii roşii”, un semnal, potrivit Reuters, că această reglementare - considerată catalizatorul crizei - ar putea fi abandonată.

La 1 ianuarie, revista oficială Qiushi a Partidului Comunist a transmis că sectorul imobiliar „trece printr-o ajustare profundă” şi a cerut autorităţilor să scurteze perioada de ajustare şi să ofere sprijin substanţial, nu fragmentat, potrivit Reuters.

Vânzările sunt aşteptate să încetinească în februarie din cauza sărbătorii Festivalului Primăverii, însă cererea ar urma să se redreseze în martie, când terenurile premium din oraşele centrale vor fi scoase pe piaţă, iar dezvoltatorii vor intensifica promoţiile, mai notează Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb