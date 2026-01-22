Preţurile petrolului au crescut astăzi cu 0,5%

Preţurile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 0,5%, susţinute de temerile cu privire la o ofertă globală mai redusă. Evoluţia vine după oprirea temporară a producţiei la două mari câmpuri petroliere din Kazahstan şi pe fondul exporturilor scăzute ale Venezuelei, potrivit Reuters, potrivit News.ro.

Petrolul Brent s-a scumpit cu 32 de cenţi şi a ajuns la 65,24 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 26 de cenţi, până la 60,62 dolari pe baril. Ambele tipuri de petrol au înregistrat creşteri de aproximativ 1,5% în şedinţa precedentă, notează sursa citată.

Creşterea a fost alimentată în principal de suspendarea producţiei la câmpurile Tengiz şi Korolev din Kazahstan, ca urmare a unor probleme de distribuţie a energiei. În plus, livrările de la zăcământul Kashagan au fost redirecţionate pentru prima dată către piaţa internă. Decizia a fost luată din cauza blocajelor apărute la terminalul CPC de la Marea Neagră, unde echipamente esenţiale au fost grav avariate în urma unor atacuri cu drone, conform News.ro.

Operatorul câmpului Tengiz, TCO, a declarat forţă majoră asupra livrărilor prin sistemul de conducte CPC. Producţia ar putea rămâne oprită încă 7-10 zile, adaugă News.ro.

Exporturile Venezuelei, realizate în baza acordului de 2 miliarde de dolari cu Statele Unite, au totalizat miercuri 7,8 milioane de barili. Ritmul exporturilor rămâne prea lent pentru compensarea declinului recent al producţiei, arată datele de urmărire a navelor şi documentelor companiei de stat PDVSA, completează sursa citată.

Un sondaj preliminar arată că stocurile de ţiţei şi benzină din SUA au crescut cu aproximativ 1,7 milioane de barili în săptămâna trecută, în timp ce rezervele de distilate ar fi scăzut, potrivit News.ro.

Agenţia Internaţională pentru Energie a revizuit în creştere estimările cu privire la cererea globală de petrol pentru 2026 şi indică un surplus uşor mai mic pe piaţă decât se anticipa anterior, subliniază News.ro.

Analistul UBS Giovanni Staunovo a declarat că, „în contextul tensiunilor geopolitice tot mai accentuate şi al riscurilor economice generate de noile ameninţări tarifare, presiunea asupra pieţei petrolului rămâne ridicată”, mai adaugă News.ro.

Datele oficiale privind stocurile de petrol din SUA vor fi publicate cu întârziere: cifrele guvernamentale sunt aşteptate joi la prânz, decalate din cauza unei sărbători federale, potrivit sursei citate.