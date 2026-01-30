Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile, spune Antonio Guterres

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat comportamentul geopolitic al Chinei şi al Statelor Unite, în conferinţa sa de presă de început de an susţinută joi la New York, a consemnat dpa.

„Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condiţiile”, a afirmat Guterres, al cărui al doilea şi ultim mandat în fruntea ONU se încheie la sfârşitul acestui an, a precizat dpa.

„Nu vor fi rezolvate nici de două puteri care împart lumea în sfere de influenţă rivale”, a adăugat el, informează dpa.

Guterres a explicat, în răspuns la o întrebare, că prin o singură putere s-a referit la SUA, iar prin două puteri s-a referit la SUA şi China, potrivit dpa.

„Dacă vrem o lume stabilă, dacă vrem o lume în care pacea să poată fi susţinută, în care dezvoltarea poate fi generalizată şi în care - până la urmă - valorile noastre vor predomina, trebuie să susţinem multipolaritatea”, a subliniat el, pledând pentru o lume „interconectată, incluzivă şi capabilă să creeze echilibru prin parteneriate, în comerţ, în tehnologie şi în cooperare internaţională”, informează dpa.