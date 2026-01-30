Procurorul general al SUA a ordonat arestarea unui fost prezentator CNN

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele organizate împotriva operaţiunilor Serviciului federal pentru imigraţie şi vămi (ICE) din statul Minnesota, potrivit AFP.

„La ordinul meu, în această dimineaţă (vineri), agenţi federali l-au arestat pe Don Lemon şi alte trei persoane, inclusiv o jurnalistă independentă şi un fost candidat democrat la Camera Reprezentanţilor”, a scris ea pe reţeaua X, conform sursei amintite.

Pam Bondi a precizat că aceste arestări au avut loc în legătură cu „atacul” din 18 ianuarie asupra unei biserici din oraşul Saint Paul, capitala statului Minnesota, când protestatarii au perturbat o slujbă religioasă, a relatat AFP.