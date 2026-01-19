Programele de Wellbeing ale Decathlon România impulsionează vânzările către companii

Decathlon România estimează că vânzările corporate vor ajunge la peste 10% din cifra de afaceri până în 2030. Compania precizează că segmentul B2B înregistrează o creştere constantă, pe fondul interesului tot mai mare al organizaţiilor pentru programe de wellbeing şi iniţiative care promovează sănătatea şi un stil de viaţă activ în rândul angajaţilor, conform unui comunicat remis redacţiei.

De la lansarea proiectelor B2B, acum aproximativ patru ani, vânzările corporate au avut o evoluţie constant pozitivă, înregistrând creşteri anuale de două cifre, pe fondul interesului tot mai mare al companiilor pentru bunăstarea angajaţilor şi al direcţiilor europene care promovează sportul şi mişcarea la toate vârstele. În acest context, Decathlon România îşi propune ca, până în 2030, vânzările corporate să depăşească 10% din cifra de afaceri la nivel local, relatează sursa citată.

„Observăm tot mai clar că sportul şi wellbeing-ul angajaţilor nu mai sunt beneficii opţionale, ci investiţii strategice pentru companii. Organizaţiile care investesc în sănătate, mişcare şi programe active pentru angajaţi obţin rezultate concrete, inclusiv în performanţa de business. Creşterea rapidă a segmentului corporate confirmă această schimbare de mentalitate şi arată că sportul devine parte din strategia de dezvoltare a companiilor”, a declarat Bogdan Dorobanţ, director B2B Decathlon, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Cererea pentru soluţii B2B provine dintr-o gamă variată de industrii şi organizaţii, ceea ce reflectă versatilitatea produselor Decathlon şi multiplele scenarii de utilizare, printre care se numără:

- companii private din sectoare precum industrial, construcţii, IT, marketing, retail şi distribuţie,

- instituţii publice (primării, consilii judeţene),

- instituţii de învăţământ (şcoli, licee, universităţi),

- cluburi sportive şi organizaţii non-guvernamentale, conform unui comunicat al companiei.

În cazul companiilor private, achiziţiile B2B sunt concentrate în principal pe programe de wellbeing pentru angajaţi, dotarea spaţiilor interne de sport sau campanii de marketing şi fidelizare, în care produsele sportive sunt oferite ca premii sau beneficii. Instituţiile publice şi cele de învăţământ folosesc astfel de achiziţii pentru a dota unităţile şcolare cu echipamente sportive, iar cluburile sportive le direcţionează către îmbunătăţirea bazei materiale şi echiparea sportivilor, subliniază comunicatul remis redacţiei.

Segmentul B2B nu impune bariere rigide, iar achiziţiile pot varia de la comenzi recurente pentru activitatea curentă a unei organizaţii, până la proiecte punctuale. Totuşi, cele mai solicitate categorii de produse în acest segment includ articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, produse şi accesorii pentru activităţi în aer liber, echipamente pentru sporturi colective şi articole pentru mobilitate urbană. Printre cele mai frecvente achiziţii se numără rucsacuri, mingi de fotbal, handbal, baschet şi volei, treninguri, jachete şi încălţăminte de iarnă, tricouri şi şorturi, precum şi mese de tenis şi panouri de baschet, relatează sursa citată.

În 2025, Decathlon România a derulat o serie de proiecte B2B cu impact semnificativ, care au ilustrat diversitatea colaborărilor sale, de la wellbeing intern la iniţiative cu impact în comunitate. Printre acestea se numără dotarea unei săli de sport interne pentru angajaţii Auchan, pentru activităţi sportive şi programe de sănătate; implicarea în proiectul Liga Punctelor PENNY, alături de PENNY şi Federaţia Română de Fotbal, prin furnizarea şi personalizarea echipamentelor sportive pentru cluburi de copii şi juniori, în cadrul căruia au fost procesate peste 500 de comenzi unice şi livrate peste 55.000 de produse personalizate; dotarea comunităţii din Constanţa cu 50 de plăci de Stand Up Paddle, oferite gratuit publicului printr-un program de iniţiere şi mişcare de masă; şi achiziţia de mese de tenis de exterior în Cluj-Napoca, utilizate în special pentru dotarea curţilor şcolare, în cadrul unui demers prin care, între 2023 şi 2025, au fost achiziţionate peste 140 de astfel de mese, conform unui comunicat al companiei.

Prin dezvoltarea segmentului B2B, Decathlon România îşi consolidează poziţia de partener strategic pentru companii şi instituţii care recunosc că investiţiile în sport, mişcare şi wellbeing influenţează direct satisfacţia angajaţilor, cultura organizaţională şi performanţa pe termen lung, realtează sursa citată.