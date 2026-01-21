Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Proteste ample faţă de politicile de imigrare ale lui Trump

T.B.
Internaţional / 21 ianuarie, 07:15

Proteste ample faţă de politicile de imigrare ale lui Trump

Mii de muncitori, elevi şi studenţi americani au mărşăluit marţi prin oraşe şi campusuri universitare pentru a-şi exprima opoziţia faţă de politicile de imigrare ale preşedintelui Donald Trump, transmite Reuters.

Potrivit Reuters, manifestaţiile au avut loc pe fondul intensificării nemulţumirilor faţă de măsurile dure promovate de administraţia de la Washington.

La prima aniversare a celui de-al doilea mandat al lui Trump, proteste împotriva politicilor agresive de combatere a imigraţiei au izbucnit în întreaga ţară, relatează Reuters.

Reuters notează că indignarea publică a fost amplificată după ce agenţi federali au scos cu forţa o femeie din maşina sa şi au împuşcat-o mortal, în Minneapolis.

Sute de protestatari s-au adunat în Washington şi în oraşe mai mici, precum Asheville, din Carolina de Nord, informează Reuters.

În Asheville, demonstranţii au mărşăluit prin centrul oraşului strigând sloganul „Fără ICE, fără KKK, fără SUA fasciste”, potrivit Reuters, care citează videoclipuri apărute online.

Administraţia Trump susţine că are mandatul alegătorilor pentru a deporta milioane de imigranţi aflaţi ilegal în Statele Unite, scrie Reuters.

Conform Reuters, sondajele recente arată însă că majoritatea americanilor dezaprobă utilizarea forţei de către ofiţerii Serviciului de Imigrare şi Vamă şi de alte agenţii federale.

Studenţi din Cleveland, statul Ohio, au manifestat scandând „Fără ură, fără frică, refugiaţii sunt bineveniţi aici”, relatează Reuters.

În acelaşi timp, Reuters precizează că liceeni din Santa Fe, New Mexico, au părăsit orele de curs pentru a participa la un miting intitulat „Stop ICE Terror”, organizat la sediul guvernului statului.

Acţiunile de protest au fost organizate de grupuri de stânga, precum Indivisible şi 50501, informează Reuters.

Potrivit Reuters, la mobilizare au participat şi sindicate, precum şi organizaţii de bază care se opun lagărelor de detenţie pentru imigranţi.

Reuters menţionează că printre centrele criticate de protestatari se numără cel din El Paso, Texas.

Autorităţile federale au anunţat că trei deţinuţi au murit în ultimele şase săptămâni în acest centru, potrivit Reuters.

Demonstraţiile urmau să se extindă marţi spre vestul Statelor Unite, în oraşe precum San Francisco şi Seattle, relatează Reuters.

Conform Reuters, în aceste oraşe erau planificate proteste suplimentare în cursul după-amiezii şi al serii.

