Protocol între Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului pentru copii aflaţi în dificultate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, ca răspuns la creşterea numărului de copii care solicită ajutor în situaţii-limită, conform News.ro. În 2025, apelurile la linia unică 116.111 pentru dificultăţi psiho-emoţionale au crescut cu 73% faţă de 2024, iar cel mai tânăr apelant avea doar 12 ani, relatează sursa. "Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce trece momentul critic”, a transmis ministrul, potrivit News.ro.

"Astăzi am semnat protocolul de colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, pentru ca apelul la 116.111 să marcheze începutul unui parcurs real de sprijin şi nu doar o intervenţie de moment. În fiecare zi, copii se află în situaţii-limită şi cer ajutor”, a declarat luni ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, menţionează News.ro. Potrivit acestuia, apelurile la 116.111 pot preveni gesturi extreme, însă adevărata responsabilitate începe după acel moment, informează sursa.

"De prea multe ori, criza este depăşită punctual, dar problema rămâne. Un specialist poate readuce un copil la echilibru temporar, însă fără continuitate, riscul reapare. Intervenţia trebuie să fie coordonată, profesionistă şi susţinută instituţional. Prin acest parteneriat, creăm o legătură eficientă între primul semnal de alarmă şi intervenţia medicală de specialitate. Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce trece momentul critic”, a adăugat ministrul, relatează News.ro.

Ministrul Sănătăţii a subliniat că cifrele „arată clar costul inacţiunii”, arată sursa. "Nu este vorba doar de statistici, ci de tot mai mulţi copii care ajung să ceară ajutor în situaţii de criză. Le mulţumesc echipei Asociaţiei Telefonul Copilului, condusă de directorul executiv Cătălina Surcel, pentru profesionalism, dedicare şi pentru acest parteneriat onest cu Ministerul Sănătăţii”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook, conform sursei menţionate anterior. Potrivit ministrului, în spatele fiecărui apel se află oameni care ascultă, intervin şi nu abandonează copiii în momentele cele mai grele, informează News.ro.

"Munca echipei Asociaţiei Telefonul Copilului reprezintă prima linie de protecţie pentru cei vulnerabili. Rolul meu, ca ministru, este să transform aceste semnale de alarmă în trasee clare de sprijin, astfel încât fiecare copil care cere ajutor să primească asistenţă reală, nu doar o voce la capătul firului”, a declarat Rogobete, conform News.ro.

Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală şi non-profit din România care oferă copiilor şi adolescenţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional, 116.111, potrivit sursei.

Numărul 116 111 este implementat în toate statele membre ale Uniunii Europene şi reprezintă linia unică europeană dedicată serviciului „telefonul copilului”, arată sursa. Această iniţiativă a fost stabilită de Comisia Europeană, la propunerea Child Helpline International, alianţa internaţională din care Asociaţia Telefonul Copilului este membru cu drepturi depline, conform News.ro.

"Copiii şi adolescenţii apelează 116 111 pentru a-şi exprima temerile, pentru a vorbi despre încălcări ale drepturilor lor şi abuzuri care îi afectează direct şi, mai ales, pentru a primi ajutor în situaţii de urgenţă. Tot la acest număr, părinţii pot solicita consiliere psihologică şi juridică pentru cazuri concrete legate de protecţia drepturilor copilului şi ale familiei”, precizează sursa.

De luni până vineri, între orele 10:00 şi 20:00, asistenţii sociali şi psihologii Asociaţiei Telefonul Copilului răspund apelurilor copiilor şi adolescenţilor la 116 111. Ei pot fi contactaţi permanent şi online, prin email la 116111@telefonulcopilului.ro sau pe platforma de consiliere www.116111.ro, conform News.ro.