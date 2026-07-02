Radu Miruţă: A fost semnat contractul pentru ultimul lot al autostrăzii A8, cu trecere în Republica Moldova, o investiţie de 3,57 miliarde de lei

Radu Miruţă, a anunţat semnarea contractului pentru ultimul lot al autostrăzii A8, care va lega România de Republica Moldova, finanţat prin programul european SAFE, în valoare de 3,57 miliarde de lei, conform unei postări pe Facebook. Miruţă a precizat că a semnat şi Memorandumul pentru negocierea acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic, potrivit sursei.

Ministrul a subliniat că proiectul vizează construirea a 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 şi, în premieră, primii kilometri de autostradă care vor trece peste Prut, spre Chişinău, transformând proiectele în angajamente şi angajamentele în lucrări, conform mesajului. El a evidenţiat că acest coridor strategic leagă Uniunea Europeană de Republica Moldova şi Ucraina, aducând mobilitate, dezvoltare economică şi mai multă securitate pentru întreaga regiune, potrivit postării.

Miruţă a subliniat că parteneriatele cu vecinii nu sunt un gest de curtoazie diplomatică, ci o investiţie în securitatea, dezvoltarea şi viitorul României, şi a concluzionat că Prutul trebuie să fie o punte între oameni, nu o frontieră între destine, conform sursei.