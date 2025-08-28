Rata şomajului la nivel naţional a urcat la 3,19%, în luna iulie

Rata şomajului la nivel naţional a fost de 3,19% la sfârşitul lunii iulie 2025, mai mare cu 0,03 puncte procentuale (pp) faţă de luna anterioară, iar numărul total de şomeri a ajuns la 254.464 de persoane, a anunţat joi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 51.402 au fost şomeri indemnizaţi şi 203.062 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 869 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 1.449 de persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii iulie se prezintă astfel: 66.758 de şomeri provin din mediul urban şi 187.706 de şomeri provin din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 31 iulie 2025 era de 119.236 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 135.228 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 - 49 de ani (63.579), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (61.938), la polul opus aflându-se persoanele între 25 - 29 de ani (14.077).

Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (31,39%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 34,17% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,45 %.