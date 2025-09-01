Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: Ucraina suspectează Rusia de asasinarea fostului preşedinte al parlamentului

M.P.
1 septembrie, 16:52

Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului preşedinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reţinut, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Şeful poliţiei naţionale, Ivan Vîhivski, a declarat că atacatorul s-a deghizat în curier şi a tras de opt ori în atacul de sâmbătă care a avut loc în oraşul Liov, din vestul ţării.

„A petrecut mult timp pregătindu-se, observând, planificând şi, în final, apăsând pe trăgaci... Există implicare rusă”, a declarat el pe Facebook, fără a furniza dovezi.

Rusia, care se află în război cu Ucraina de la începutul anului 2022, nu a făcut niciun comentariu şi nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea pentru uciderea lui Parubi, un politician în vârstă de 54 de ani, o figură importantă în protestele care au contribuit la înlăturarea preşedintelui pro-rus în 2014.

Vadim Onîşhenko, şeful regional al serviciului de informaţii SBU, a declarat că totul pare a fi o crimă la comandă. „Avem informaţii care indică posibila implicare a serviciilor de securitate ale Federaţiei Ruse în organizarea asasinatului”, a declarat el într-un comunicat publicat de SBU.

Parubi a fost preşedinte al parlamentului în perioada 2016-2019, după ce a contribuit la conducerea protestelor din 2013-2014 care au dus la plecarea preşedintelui ucrainean de atunci, pro-rusul Viktor Ianukovici.

Parubi a fost, de asemenea, secretar al Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei din februarie până în august 2014, perioadă în care Rusia a ocupat Crimeea, iar separatiştii susţinuţi de Rusia au început să lupte împotriva forţelor guvernamentale în estul Ucrainei.

Ambele ţări s-au acuzat reciproc de tentative de asasinat sau de asasinate reuşite în timpul războiului, inclusiv un general rus de rang înalt la Moscova şi un colonel al serviciilor secrete ucrainene la Kiev.

Suspectul a fost reţinut peste noapte în regiunea Hmelnîţki, a declarat ministrul de interne Ihor Klîmenko.

„Crima a fost planificată cu atenţie: mişcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu şi a fost gândit un plan de fugă”, a declarat ministrul de interne pe Telegram.

Suspectul este un bărbat de 52 de ani, rezident în Liov, potrivit Parchetului General.

Poliţia a publicat două fotografii în care se văd ofiţeri ai forţelor speciale ţinând un bărbat fără cămaşă, încătuşat.

Potrivit Ukrainskaia Pravda, poliţia nu a dezvăluit dacă suspectul a mărturisit şi dacă a fost găsită arma crimei.

Suspectul, născut în 1973, nu avea un loc de muncă stabil. Şeful poliţiei criminalistice, Andrii Nebitov, a spus că bărbatul „avea anumite motive” pentru a comite această crimă, dar nu a precizat care sunt acestea. El nu a comentat informaţiile răspândite pe reţelele sociale, potrivit cărora „serviciile speciale ruse ar fi şantajat suspectul cu informaţii despre locul în care se află fiul său, considerat dispărut în război”, scrie Ukrainskaia Pravda.

În ceea ce priveşte locul în care a fost reţinut cetăţeanul din Liov - regiunea Hmelnîţki -, şeful poliţiei criminalistice a declarat că anchetatorii nu exclud posibilitatea ca suspectul să fi intenţionat să părăsească ilegal ţara. În prezent, nu se cunoaşte nimic despre evenutali complici ai suspectului şi nici despre eventualele contacte ale suspectului cu Parubi.

Nebitov şi şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei din Liov, Vadim Onişcenko, au declarat că Parubi nu a solicitat protecţie nici poliţiei, nici SBU.

Parubi va fi înmormântat pe 2 septembrie la cimitirul Lîceakiv din Liov.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 17:11)

    ce incercare idioata de manipulare, n are logica, nu exista un motiv,

    daca isi puneau mintea lichidau actorasul ratat caraghios  

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 17:18)

      cum nu e motiv, tocmai ca azi putin a spus ca motivul razboiului din ucraina este acea manifestatie unde a fost dat jos presedintele pro rus.

      Desi de atunci au mai fost 3 alegeri in Ucraina. 

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 17:19)

      Adica vrea sa spuna ca ucrainienii nu au dreptul sa-si aleaga presedintele asa cum decide majoritatea, ci trebuie alegeri contrafaacut sa iasa mereu putin ca la rusi sau belarusi

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

