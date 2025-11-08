Robert De Niro s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Actorul american Robert De Niro a petrecut 48 de ore la Roma, unde a făcut o oprire la Vatican pentru o scurtă întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit vaticannews.va.

Întâlnirea a avut loc în Sala del Tronetto din Palatul Apostolic, în cadrul unei agende încărcate a Suveranului Pontif. În vârstă de 82 de ani, dublu laureat al premiului Oscar şi mândru de rădăcinile sale italiene din Molise, De Niro a dorit să-şi încheie vizita la Roma cu o strângere de mână cu Papa.

Cei doi au schimbat câteva cuvinte în limba engleză, au făcut o fotografie împreună cu cei cinci însoţitori ai actorului, iar Suveranul Pontif le-a dăruit fiecăruia câte un rozariu.

În cursul vizitei sale la Roma, De Niro s-a întâlnit şi cu primarul Roberto Gualtieri, care i-a oferit Lupa Capitolina, cea mai importantă distincţie a oraşului. Privind Forurile Imperiale, actorul a spus: „Roma este mai mult decât un oraş, este o operă de artă vie.”

Emoţionat de recunoaşterea primită, protagonistul filmului „Naşul” a adăugat: „Să fiu premiat aici, într-un loc care a dat atât de mult lumii culturii, cinematografiei, frumuseţii, este cu adevărat emoţionant. Familia mea are rădăcini în Italia, aşa că această distincţie are o semnificaţie specială pentru mine.”